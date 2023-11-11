悼念逝去印尼選手 台東衝浪賽舉辦Paddle Out儀式

2023年台灣國際衝浪公開賽發生印尼選手FEBRI ANSYAH喪命意外，主辦單位今早舉辦Paddle Out（划向大海）儀式，以夏威夷式傳統儀式悼念死者，各國衝浪選手口咬鮮花划行入海，眾人圍繞一圈表達不捨，追思儀式簡單隆重。

10日凌晨，24歲印尼籍選手FEBRI ANSYAH騎機車返回民宿，在民宿附近發生車禍不幸身亡。主辦單位及競賽同伴均感震驚與不捨，縣府在與世界衝浪聯盟(WSL)討論後，今天上午停賽，並在海上舉辦夏威夷式的「Paddle Out」儀式。

縣府交觀處指出，Paddle Out是夏威習傳統衝浪文化的精神儀式，衝浪者下水後划至大海，之後圍繞成一個圓圈圈，藉此表達對逝者生命的致敬，悼念與不捨，也在儀式後再次呼籲國內外選手要注意安全。