渴到接山水喝！太魯閣馬拉松缺水負評 花蓮路跑協會理事長請辭

太魯閣峽谷馬拉松因供水不足，跑者渴到接山水喝，負評連連。花蓮縣府今天指出，主辦單位之一花蓮縣馬拉松路跑協會理事長已請辭負責，並召開檢討會，縣府未來會加強審查賽道規劃。

無黨籍議員笛布斯．顗賚今天總質詢指出，太魯閣馬拉松每年吸引上萬人參與，今年卻傳出供水不足、路線不良等問題，主辦單位也於賽後致歉，花蓮縣府教育處及觀光處也應提出檢討改進。

教育處代理處長翁書敏答詢，太馬主辦單位為花蓮縣體育會及花蓮縣馬拉松路跑協會，由路跑協會向縣府申請路權，針對這次賽事缺失，路跑協會理事長麥彥彬已經請辭，協會將開檢討會。

翁書敏指出，明年受理路權申請，會更加嚴格審查，也希望未來主辦單位能完善規劃。

對於馬拉松帶動周邊觀光效益，觀光處長張志翔答詢，新城地區、火車站區域旅宿在前一天全部客滿，甚至有選手會提前一年預定明年住房。

笛布斯．顗賚指出，一名選手參加比賽，可能全家大小都來觀光，縣府應提前一年規劃3天2夜的活動行程，讓選手不只是參加馬拉松比賽。

笛布斯．顗賚提到，太馬雖然是民間自辦活動，縣府沒有補助，但建議縣府應引進相關資源與太馬合作，例如，比照國際知名馬拉松朝綠色賽事前進，或與國際知名馬拉松締盟為「姊妹馬」。

笛布斯．顗賚建議，中國大陸近年路跑活動崛起，可考慮搭配開放陸客來台，規劃國際賽事締盟。