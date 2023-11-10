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197縣道嘉武橋改建開工 9450萬打通交通動脈

聯合報／ 記者蔡世偉／台東即時報導
關山與池上交界的嘉武橋，原橋面寬5.5公尺狹窄老舊難會車。記者蔡世偉／翻攝
關山與池上交界的嘉武橋，原橋面寬5.5公尺狹窄老舊難會車。記者蔡世偉／翻攝

台東縣政府為改善縱谷地區交通環境並促進觀光，投入超過5億元辦理「197縣道改善計畫」，其中連結關山與池上的嘉武橋，今天舉行開工典禮。台東縣長饒慶鈴表示，工程完成後，新橋將寬達10公尺，可雙線通行，不再因會車困難形成交通瓶頸，預計明年底前完工。

197縣道全長約60公里，串聯台東縣縱谷區5鄉鎮，為花東縱谷除台9線以外最重要的聯絡道路。其中位於關山與池上交界的嘉武橋，原橋面寬5.5公尺狹窄老舊，若遇大型車須後退避讓易形成交通瓶頸，考量民眾行車安全，歷經縣府一年多的爭取，獲中央核定9,450萬元經費辦理拓寬。

這次將原橋拆除並重建，完工後橋面寬達10公尺，將大幅提升交通順暢與行車安全，使南、北向車輛會車時更安全舒適，也可有效減少行車時間，帶動周邊觀光及產業發展。

台東縣政府為加強改善197縣道，近年來前後投入經費超過5億元，拓寬狹窄路段、加強邊坡整治及增設排水溝等。目前工程僅剩嘉武橋及萬安橋兩處瓶頸橋梁，今嘉武橋獲中央核定9450萬元預算順利開工，萬安橋拓寬預算也正在向交通部公路局積極爭取中。

197縣道嘉武橋改建工程開工。記者蔡世偉／翻攝
197縣道嘉武橋改建工程開工。記者蔡世偉／翻攝

排水溝 花東縱谷 台東

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