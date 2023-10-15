蘇花路廊大清水隧道重建進度逾9成 公路局盼10月底完工

台9線159.3公里大清水明隧道今年初被邊坡大量崩塌土石壓毀，經公路局9個月重建，如今工程進度超過9成，整體工程有望10月底完工，不過沿線仍有交通管制。明日起至18日上午9時至晚間8時，整點放行15分鐘，19日至31日，日間單線雙向機動管制，假日不管制，並視工程情況提前或延後解除管制。

公路局東區養護工程分局長林文雄指出，大清水明隧道上月已建造鋼構工程，期間卻受颱風影響，現在正進行頂版架設作業。北端管制點位於159.2公里大清水隧道南口，南端管制點為160.4公里錦文隧道南口。

林文雄表示，大清水隧道工程準備收尾，本周預計調整工作項目及排程，將視工程所需，安排白天機動管制或每小時放行1次、夜間2小時放行1次等措施，會再公告管制時段，不再像前期一樣因常態性施工長時段管制。

至於蘇花改仁水隧道154.9公里至158.1公里，去年發生湧水現象，公路局預計在路側挖埋1條直徑1公尺涵管，17日上午8時至下午5時，將封閉北上車道；蘇花改中仁隧道北上車道也要施作排水系統工程，即日起至11月30日止，每天上午9時至下午5時，採整點放行10分鐘，南端管制點為154.15公里卡南橋處，屆時用路人可改走台9丁線舊蘇花公路。

另外，台8線117.4公里關原災修路段近期受降雨影響，造成通行便道部分坍損，東工分局太魯閣工務段搶修團隊今天已完成臨時通道搶修，提供小型車通行，於中午12時恢復原有警戒管制通行措施，因限於後續路基加固補強施工需求、現有通行路幅限制，禁行總重逾3.5公噸以上大型車輛通行，並預估19日完成路基加固，再行評估解除或調整限重措施。