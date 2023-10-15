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花蓮新城家扶新館啟用 有家的感覺

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
花蓮家扶中心購置新城服務處新館，提供更舒適溫馨的服務空間，昨天啟用。圖／花蓮家扶中心提供
花蓮家扶中心購置新城服務處新館，提供更舒適溫馨的服務空間，昨天啟用。圖／花蓮家扶中心提供

花蓮家扶中心新城服務處原本租借北埔村辦公處，隨著服務日趨多元、工作人員增加，場地更顯局促，常需借場地辦活動，決定籌款購置新館。昨天揭牌啟用，持續服務新城、秀林兩鄉超過300戶弱勢家庭、600多名孩子。

花蓮家扶在花蓮共有花蓮市、新城鄉、吉安鄉、鳳林鎮和玉里鎮5處據點，多半都租用場地。新城服務從民國92年承接縣府社區兒少服務方案開始，民國97年縣府方案結束，轉型成新城服務處。

因為是共用空間，要辦活動、輔導學生都不便，甚至空間不足，活動常被迫延期甚至停辦。新城服務處舞蹈才藝班「Jay-F」舞團有一群熱愛跳舞的孩子，團員「大薰」說，以前地方小，沒有自己的練舞室，要等沒人開會的時候搬鏡子出來練舞，練完了還得搬回去收好。

家扶中心籌款在北埔村購置一棟3層樓的透天厝，作為新服務處，有辦公、輔導會議室、團體活動等空間，布置得很溫馨，還用心規畫有大面鏡子的專屬練舞室，舞團團員們樂壞了。花蓮家扶主任施政延說，希望讓受助孩子有回家的感覺；也期望成為青少年服務發想的基地，陪伴弱勢孩子與家庭成長。

花蓮 舞團 家扶中心

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