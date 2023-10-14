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3千戶山海觀社區常爆管 蔡適應爭取第2期高地供水改善

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
立委蔡適應（左二）向水利署詢問明年第二期的補助方案，爭取改善老舊高地社區供水，解決基隆市高地社區供水。圖／蔡適應提供
立委蔡適應（左二）向水利署詢問明年第二期的補助方案，爭取改善老舊高地社區供水，解決基隆市高地社區供水。圖／蔡適應提供

基隆市有很多大型老舊社區位山坡上，常有水壓不足供水困擾，其中中正區有3千多住戶的山海觀社區，半年內經常性爆管，讓老舊高地社區的供水問題再浮現。議員盼提出計畫盡快改善，立委蔡適應爭取水利署明年第二期老舊高地社區改善計畫補助，將山海觀、金蓬萊、龍邸中國等社區都納入。水利署表示將評估，盼在年底前有結果。

蔡適應昨與水利署副署長林元鵬、自來水公司副總經理穆岳鈞，了解「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫」執行狀況，並向水利署詢問明年第二期的補助方案，爭取改善老舊高地社區供水，解決基隆市高地社區供水。

市議員張顥瀚說，中正區山海觀社區近半年內經常性爆管，讓老舊高地社區的供水問題浮現，3000多戶的居民相當痛苦，而且基隆還有其他社區有這方面的問題，盼水公司和各個社區合作，盡快提出計畫。

市議員許睿慈表示，基隆的高地供水問題存在已久，尤其是20年以上的老舊社區，不只造成社區的自來水管線的爆管，還會讓道路不平整，經蔡適應爭取高地用水改善，4年來已有5千多戶獲得改善。現在山海觀社區住戶長期困擾這個問題，水利署要盡速推動第二期計畫，讓高地用水問題可以從根本解決。

蔡適應說，在他爭取推動高地供水改善後，已有許多社區獲得改善，但是基隆還有一些社區亟需幫助，包括山海觀社區、金蓬萊社區、龍邸中國社區等。

蔡適應表示，社區居民的心聲希望改善，盼第二期「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫」可以納入這些社區。

水利署回應，會將相關意見納入12月20日召開的水資源審議會議，年底前會有結果。

立委蔡適應（左二）向水利署詢問明年第二期的補助方案，爭取改善老舊高地社區供水，解決基隆市高地社區供水。圖／蔡適應提供
立委蔡適應（左二）向水利署詢問明年第二期的補助方案，爭取改善老舊高地社區供水，解決基隆市高地社區供水。圖／蔡適應提供
3千戶山海觀社區常爆管，立委蔡適應爭取第2期高地供水改善。本報資料照片
3千戶山海觀社區常爆管，立委蔡適應爭取第2期高地供水改善。本報資料照片

高地 水利署 蔡適應 基隆

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