專員涉詐上億收押 綠要宜縣府說清楚 藍反譏im.B案

宜蘭縣府前專員許智信涉嫌打著縣府辦活動的名義詐騙上億元，已遭收押禁見。民進黨立委參選人陳俊宇陣營昨說，許是縣長林姿妙親信、也與國民黨立委參選人黃琤婷關係密切，高度懷疑涉詐與選舉募款有關，要求縣府說清楚；林姿妙回應，選舉一到綠營動作多，民進黨難道忘了im.B事件？

許智信涉嫌打著為縣府辦活動的名義四處募資借款，欠債逾億，9月底跑路，本月7日在台北被逮，檢方9日依涉犯貪汙治罪條例之利用職務上機會詐取財物及刑法之詐欺取財罪嫌聲押獲准。

賴清德陳俊宇宜蘭縣聯合競選總部發言人陳定霖、薛呈懿昨指出，黃琤婷自稱不認識黑道詐騙分子，也沒有財團背景，但許是林姿妙親信，外界都說許、黃是林姿妙左右「金童玉女」，之前黃在水燈節拜票時，許就在旁握手，是否也要切割？

前議長陳文昌表示，據媒體報導，許智信行騙其中一個理由是要解決林姿妙的官司，他高度懷疑此案和選舉募款有關，要求林向縣民道歉；縣議員謝燦輝批林姿妙縣長任內弊案連連，從羅東工保區、衛生局到專員詐騙，縣長必須交代清楚。

林姿妙回應，這件案子已經說得很清楚，許智信涉案與縣府無關，縣府也不知情；選舉一到，綠營動作連連，難道他們忘了，自己也和im.B詐騙案主謀曾耀鋒關係密切？

黃琤婷反批，陳俊宇是立法委員陳歐珀的親戚，後者涉入im.B詐騙案；薛呈懿參加羅東鎮長黨內初選時，就用im.B的房子當競辦，難道競總是詐團總部？

陳歐珀說，林姿妙、黃琤婷不肯正面回應，卻拿他轉移焦點。im.B案中，他在不知情下接受贊助，未被起訴，也捐款認錯，甚至退選來自我懲罰；若藍營要以相同標準檢視，請林姿妙辭縣長、黃琤婷退出立委選舉。