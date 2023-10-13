宜蘭科技抓空汙 AI判讀即時通報

宜蘭縣環保局最近在利澤焚化廠的煙囪頂端裝設空汙監錄系統，高120公尺，監控範圍達半徑8公里，涵蓋龍德及利澤兩大工業區，並搭載AI人工智能判讀空汙功能、自動化系統即時通報、空拍機紅外線攝影，經由科技執法快速揪出露天燃燒及工廠排放空氣汙染。

環保局近年來在縣內一些制高點，增設結合AI影像判讀功能及自動通報功能的監錄系統，一旦系統判定為露天燃燒或工廠異常排放空汙，立刻回傳影像資訊，派員到場執行稽查取締，使不肖業者或行為人無所遁形；9月底，更把監錄系統安裝在利澤焚化廠的煙囪頂端，高120公尺。

環保局表示，這是全國最高的空汙科技執法，空氣汙染態樣稍縱即逝，若接獲汙染通報前往採證來不及，常遭民眾不諒解，為有效判讀並避免人力浪費，環保局啟動科技執法，除不定期運用空拍機結合紅外線攝像偵查技術巡查外，並於縣內架設10組影像判讀監錄系統。

以露天燃燒陳情案件量為例，今年5月至8月的露天燃燒陳情案件量比111年同期降低8.11％，除了制止汙染行為並減少民眾陳情外，更重要的是阻止大量汙染物逸散至大氣，對空氣品質的維護可說意義重大，也足見配置科技執法設備，可以有效改善空氣品質。

環保局長許嘉琦表示，為維護空氣品質，縣政府持續引用科技技術設備，配合稽巡查人員即時前往處理，不論空氣品質及民眾陳情案件都有顯著改善。