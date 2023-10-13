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宜蘭科技抓空汙 AI判讀即時通報

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
宜蘭縣環保局最近在利澤焚化廠煙囪頂端裝設全台最高的空汙監錄系統，透過AI人工智能判讀，快速揪出不法偷排廢氣者。圖／環保局提供
宜蘭縣環保局最近在利澤焚化廠煙囪頂端裝設全台最高的空汙監錄系統，透過AI人工智能判讀，快速揪出不法偷排廢氣者。圖／環保局提供

宜蘭縣環保局最近在利澤焚化廠的煙囪頂端裝設空汙監錄系統，高120公尺，監控範圍達半徑8公里，涵蓋龍德及利澤兩大工業區，並搭載AI人工智能判讀空汙功能、自動化系統即時通報、空拍機紅外線攝影，經由科技執法快速揪出露天燃燒及工廠排放空氣汙染。

環保局近年來在縣內一些制高點，增設結合AI影像判讀功能及自動通報功能的監錄系統，一旦系統判定為露天燃燒或工廠異常排放空汙，立刻回傳影像資訊，派員到場執行稽查取締，使不肖業者或行為人無所遁形；9月底，更把監錄系統安裝在利澤焚化廠的煙囪頂端，高120公尺。

環保局表示，這是全國最高的空汙科技執法，空氣汙染態樣稍縱即逝，若接獲汙染通報前往採證來不及，常遭民眾不諒解，為有效判讀並避免人力浪費，環保局啟動科技執法，除不定期運用空拍機結合紅外線攝像偵查技術巡查外，並於縣內架設10組影像判讀監錄系統。

以露天燃燒陳情案件量為例，今年5月至8月的露天燃燒陳情案件量比111年同期降低8.11％，除了制止汙染行為並減少民眾陳情外，更重要的是阻止大量汙染物逸散至大氣，對空氣品質的維護可說意義重大，也足見配置科技執法設備，可以有效改善空氣品質。

環保局長許嘉琦表示，為維護空氣品質，縣政府持續引用科技技術設備，配合稽巡查人員即時前往處理，不論空氣品質及民眾陳情案件都有顯著改善。

空氣品質 科技執法 空拍機

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