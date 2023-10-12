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90億改善花東無自來水 蘭嶼輸電地下化增抗災力
接連颱風重創台東，農業部代理部長陳駿季今天隨著立法委員廖國棟考察台東農經和自來水、水利建設，以及颱風帶來的災損。水利署表示，114年至118年編列90億元，改善無自來水地區供水。而台東縣長也為蘭嶼爭取到中央對全島輸電設施地下化的支持，台電將優先安排資源用於蘭嶼地下化輸電系統的規劃與實施。
立法委員廖國棟今天帶著農業部代理部長陳駿季和交通部、水利署相關人員考察台東農經建設及台東縣無自來水建設暨颱風受損的水利設施修復情況。
農業部農糧署東區分署表示9月3日海葵重創台東農業，隔日前農業部長陳吉仲立即到台東視察，並公告台東縣為農產品全品項天然災害現金救助及低利貸款地區。目前統計申請現金救助戶數共7127戶，合格戶數6612，經核算所需救助金額合計新台幣3億8千零52萬64元。
而日前從屏東鵝鑾鼻登陸的颱風小犬，也造成台東縣太麻里鄉、金峰鄉、大武鄉、達仁鄉農損嚴重。這4鄉鎮也被公告為現金救助和低利貸款地區。
而花東無自來水設施建設部分，水利署表示台東縣已核定2300萬元，包含今年已執行鹿野鄉2件，113年將執行關山鎮、台東市各1件。並打算提案在114年至118年編列90億元，改善無自來水供應地區，將優先照顧弱勢、花東及原住民族部落，預估有6萬戶受益，讓屆時全國自來水普及率達96%。
而同樣在小犬颱風肆虐下受災慘重的蘭嶼，因為電力系統嚴重毀損，饒慶鈴縣長向中央提出將蘭嶼的輸電系統地下化的建議，以增強其抗災能力及恢復電力供應的可靠性，也獲得了行政院與台灣電力公司的高度評價與支持。行政院承諾將全力支持蘭嶼的電力恢復計劃，台灣電力公司也表示，將優先安排資源用於地下化輸電系統的規劃與實施，以確保其高效率及可靠性。
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