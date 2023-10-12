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宜蘭百歲女人瑞樂觀下田耕種 她父親是名醫陳「雪峰」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
中山國小校園的「功在樹人」紀念碑，紀念宜蘭前代理市長陳金波。幾年前，陳金波的女兒們曾前往致祭，前排左一為簡陳琴姬女士。圖／簡陳琴姬家人提供
中山國小校園的「功在樹人」紀念碑，紀念宜蘭前代理市長陳金波。幾年前，陳金波的女兒們曾前往致祭，前排左一為簡陳琴姬女士。圖／簡陳琴姬家人提供

宜蘭市共有21位百歲以上人瑞，最年長是104歲的楊素碧阿嬤，市長陳美玲今天探訪人瑞並送上敬老金，其中101歲的簡陳琴姬，其父親是縣內知名陳金波醫師，別號「雪峰」，曾開立太平醫院，跟隨蔣渭水從事政治運動，簡陳琴姬從小受父親影響，受過良好教育，台塑企業集團邀請她擔任廠商日語翻譯，人生故事豐富。

市公所今年把發放重陽節敬老禮金年齡從往年70歲下降到65歲，增加約5800多位長者，感謝長輩對家庭、社會貢獻心力；部分長者擔心敬老金未入帳，市公所提醒辦理匯款的長者，敬老金已於9月20日前入帳，領取現金者正陸續發放。市長陳美玲為祝賀重陽節，今天除了攜帶敬老金探訪人瑞，還準備養生伴手禮賀節。

宜蘭市百歲以上人瑞21位，其中16位女性、5位男性，今年剛滿百歲潘李阿書阿嬤，是一位傳統美德的女性，早年農業社會跟著先生下田務農，不畏辛苦困難，以樂觀的態度面對艱難生活，常提醒子女努力打拚，把握機會，其樸實認真的精神，令人稱讚。

另一位人瑞簡陳琴姬的父親是知名醫師陳金波，別號「雪峰」，她父親曾前往日本東京習醫，與蔡培火、石煥長等人往來密切，返台後開設太平醫院，成為第三位在宜蘭市開業的台籍西醫，因熱衷參與政治運動，多次追隨蔣渭水巡迴演講，代理過宜蘭市長；1961年往生，多年後宜蘭人為紀念他，把梅洲里新闢道路命名「雪峰路」。

簡陳琴姬從小耳濡目染，念不少書，早年台塑企業響應東進政策，在礁溪鄉成立台旭、台麗及台化公司，員工最多達3千多人，她因會講日語，日商到廠訪視洽談業務時，廠方邀請她去擔任翻譯，至今記憶猶新。

市長陳美玲表示，「老人是家中的寶，也是社會的寶」，市公所迎接重陽節，除了祝福長輩平安健康呷百二，同時也提醒為人子女者疼惜咱ㄟ寶貝，工作繁忙之際，不要忘記送上關懷，讓每位長者都能享受優質晚年生活。

宜蘭市長陳美玲探望人瑞潘李阿書，潘李阿嬤是一位傳統美德的女性，樸實認真的精神，令人稱讚。圖／市公所提供
宜蘭市長陳美玲探望人瑞潘李阿書，潘李阿嬤是一位傳統美德的女性，樸實認真的精神，令人稱讚。圖／市公所提供
宜蘭市長陳美玲（左一）探望人瑞潘李阿書，潘李阿嬤是一位傳統美德的女性，樸實認真的精神，令人稱讚。圖／市公所提供
宜蘭市長陳美玲（左一）探望人瑞潘李阿書，潘李阿嬤是一位傳統美德的女性，樸實認真的精神，令人稱讚。圖／市公所提供

人瑞 宜蘭 重陽節 蔣渭水

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