貢寮淨水廠到基隆換管停水2萬戶 可送新山助高地供水

基隆市去年枯水期中正、信義區高地發生嚴重缺水，自來水公司17日將在台二線路段進行大管線汰換工程，基隆市中正、信義區近2萬戶停水，市府要求水公司備妥水車因應。此管線為貢寮至基隆的主要管線，能將貢寮淨水廠的水輸送到基隆，若產生多餘的水，可以輸送到新山水庫儲存，旱季時由新山水庫的水支援中正區等高地供水。

自來水公司預告17日基隆市中正區及信義區一帶大規模停水，市府今天下午舉行因應記者會說明，發言人余治明指出，自來水公司辦理貢寮淨水場系統管線汰換工程，17日上午9時起至18日上午8時止共計23小時，影響戶數2萬多戶，市府呼籲市民朋友提早儲水。

工務處長陳耀川表示，中正區及信義區有高地供水的問題，水公司8月完成忠一路新設500釐米幹管工程，作為貢寮淨水場缺水時的備援系統。另外，貢寮淨水場本身的送水系統也要在17日汰換，工程完成後更穩定支援基隆地區供水。

─停水區域：中正區新富里、新豐里、海濱里、砂子里、碧砂里、長潭里、八斗里；信義區孝岡里、孝深里、孝忠里（含各巷弄）一帶，停水戶數1萬9139戶。

─降壓區域：中正區建國里、新富里、新豐里、砂灣里；信義區孝德里、孝忠里、孝賢里、東安里、東明里（含各巷弄）一帶，降壓戶數5320戶。

陳耀川補充，此管線為貢寮至基隆的主要管線，能將貢寮淨水廠的水輸送到基隆，供應信義區和中正區等地區的居民。在正常情況下，若貢寮淨水廠產生多餘的水，它可以被輸送到新山水庫以進行儲存。在旱季時，若果貢寮的水不足，可以藉助新山水庫的水來支援供水需求，特別是中正區的高地地區。