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太魯閣園區刷坡施工 兩條人氣步道暫時封閉

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
太魯閣國家公園進行刷坡工程，燕子口步道配合工程將暫時封閉。圖／報系資料照片
太魯閣國家公園進行刷坡工程，燕子口步道配合工程將暫時封閉。圖／報系資料照片

太魯閣國家公園近日將施工刷坡，園區內幾處人氣步道受到工程影響，砂卡礑、燕子口步道16日起陸續暫時封閉管制，綠水步道施工則影響台8線中橫公路169.5公里至169.7公里處，16日起一連5天機動管制。

太魯閣國家公園管理處公告，砂卡礑、燕子口、九曲洞、綠水步道將辦理刷坡工程，砂卡礑步道17日至20日封閉、燕子口步道16日至25日封閉。綠水步道施工會影響中橫公路169.5K至169.7K處，10月16日至20日機動管制通行；九曲洞步道則是16、17日兩天定點施工，太管處籲請遊客行經時請小心，並盡速通過。

此外，台8線中橫公路東段的大禹嶺至太魯閣口目前也有多處災修工程進行中，部分路段有交通管制。

台8線117.4k關原災害路段施工交管，管制區間為114.6k關原至120.6k金馬隧道東端，每天上午7時至8時、上午10時至10時10分、中午12時至下午1時、下午3時至3時10分及下午5時至5時10分，共放行5次，其他時間含夜間均封閉。110.7k ~114.6k大禹嶺至關原因路面鋪設工程，日間施工，配合關原災修路段管制放行。

台8線157.7k洛韶災害路段，每天上午8時至下午5時因施工機動管制，假日不管制。

台8線179.5k溪畔路段也在施工，白沙2橋東端 178.6k至溪畔水庫的 179.8k約一公里多的路段，每天上午8時30分至下午5時交通管制，有4次放行時間，分別是上午10時、中午11時30分至12時30分、下午2時、下午3時30分，周六日照常施工。

公路局表示，搶修施工期間如因落石、強降雨、地震等突發狀況影響，不排除緊急封閉道路維護人車安全。

太魯閣砂卡礑步道因刷坡工程，17日起至20日封閉管制。圖／報系資料照片
太魯閣砂卡礑步道因刷坡工程，17日起至20日封閉管制。圖／報系資料照片

太魯閣國家公園 中橫公路 燕子

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