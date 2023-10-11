小犬颱風重傷蘭嶼...復原金額龐大 台東縣府社會處公布救災專戶

小犬颱風17級強風橫掃蘭嶼災情慘重，台東縣府針對受災戶發放每戶5千元慰問金，不過此次颱風災損金額多達3億，短時間無法恢復原貌，外界也不斷湧入愛心。台東縣長饒慶鈴指示社會處設立「小犬颱風災害救助專款專戶」，匯集社會愛心協助蘭嶼重建。

社會處表示，初估蘭嶼災損重建經費龐大，為因應災後各項復原清理需求，縣府已動用災害預備金，另申請中央災害補助。為方便善心人士捐款及專款專用，並避免資訊混淆，成立小犬颱風災害捐款專戶，回應各界關心。

縣府今日公布捐款專戶：（004）台銀行臺東分行，臺東縣政府臺東縣社會救助金專戶，帳號023-038-295107，指定項目「小犬颱風災害救助專款」。

社會處提醒，民眾可透過ATM及網路銀行轉帳捐款方式，讓愛心更便捷。如需收據，捐款單請註明捐款人姓名、電話、聯絡地址（如無需索取收據，也請提供捐款人姓名，以利後續徵信登帳作業），捐款事宜詳洽臺東縣政府社會處社會救助及社工科089-350731分機232羅小姐。