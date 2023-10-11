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基隆公車接客訴 監視影片還清白

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

基隆市公車處為提升公共運輸服務品質，安排神祕客搭公車找問題，也針對客訴案公開透明化處理，如查證成立即對司機懲處；對不成立案件也決定公布公車行車記錄器影片，以昭公信。日前有民眾投訴司機過站不載客、態度不佳，經調閱監視器發現非事實，還給駕駛清白。

公車處近日公布2件投訴案件處理結果，第1起是市民反映9月28日欲搭乘104線蕭姓駕駛員公車，投訴駕駛員的服務態度不佳及行為惡劣。

經調監視影像發現，該市民雖欲搭乘公車，但未招手示意，且於其他乘客陸續上車後，仍在旁處理自身行李，駕駛員無法判斷是否為欲搭車乘客，經調帶查證並無投訴事實。

另有市民反映9月28日在和一路2巷海產街，與101線黃姓駕駛員公車會車，認為駕駛員車輛停路上不通行且態度不佳。

經調帶查出，當時和一路2巷路段正施工且違停嚴重，公車車身較寬，為避免雙方車輛發生碰撞，待前方小客車避讓以騰出較大空間後才得通行。

公車處總站長鄭文彭說，公車處針對民眾陳情投訴案件，將定期公開行車記錄器影片，讓市民了解公車處對陳情案處理過程和結果，避免讓民眾以為不了了之。

公車 行車記錄器 影片

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