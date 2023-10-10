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基隆市公車處客訴公開透明 公布行車記錄器還2司機清白

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市公車處客訴公開透明，公布行車記錄器還2司機清白。記者游明煌／攝影
基隆市公車處客訴公開透明，公布行車記錄器還2司機清白。記者游明煌／攝影

基隆市公車處為提升公共運輸服務品質，鼓勵民眾乘坐公車，除了利用神秘客搭公車找問題，也針對客訴案件公開透明化處理，如查證成立即對司機懲處；對於不成立案件也決定公布公車行車記錄器影片，以昭公信。日前有民眾投訴司機過站不載客、態度不佳等，經調監視器發現都非事實，還駕駛清白。

公車處總站長鄭文彭說，市公車處針對民眾陳情投訴案件，將定期公開行車記錄器影片，讓市民了解公車處對於陳情案件處理過程和結果，避免讓民眾以為不了了之。

市公車處近日公布兩件投訴案處理結果，第一起是市民反映於9月28日欲搭乘104線蕭姓駕駛員公車，認為駕駛員服務態度不佳及行為惡劣。

但經調監視影像發現，該市民雖欲搭乘公車，但未招手示意，且於其他乘客陸續上車後，仍在旁處理自身行李，駕員無法判斷是否為欲搭車乘客，經調帶查證並無投訴事實。

另有市民反映9月28日於和一路2巷海產街，與101線黃姓駕駛員公車會車，認為駕駛員車輛停在路上不通行且態度不佳。經調帶查出，當時因和一路2巷該路段正值施工時段且違停嚴重，公車車身較寬，為避免雙方車輛發生碰撞，須待前方小客車避讓以騰出較大空間後才得通行，並無投訴之事實。

公車處說，對於客訴列管案件，例如民眾透過1999市民熱線或市政信箱所反映的投訴或表揚案件，經查證市民朋友反映案件之真相，對駕駛予以應有處分或獎勵。

公車處也透過神祕客搭乘不同公車路線，主動發現問題，以乘客感受，要求駕駛員立即改善；另外也能彰顯駕駛員溫暖的一面，以提升服務品質，並透過內部評審小組審核，頒發優良服務獎狀及禮券、人事敘獎規定等方式，給優良駕駛具體鼓勵。

基隆市公車處客訴公開透明，公布行車記錄器還2司機清白。圖／公車處提供
基隆市公車處客訴公開透明，公布行車記錄器還2司機清白。圖／公車處提供

公車 行車記錄器 影片

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