奔向海拔3536公尺南湖北山 頂峰升旗祝國慶

由超馬好手組成的「猴子兵團」今天在宜蘭縣蘭陽溪出海口取水後出發，一路溯源挺進到海拔高度3536公尺的南湖北山，預計明天上午8時在頂峰升旗，慶祝國慶日。

「猴子兵團」4年前開始挑戰國慶登頂，2019年和2020年從宜蘭車站跑到雪山，2021年因故停辦，去年則從宜蘭車站跑到南湖大山，團長林慶華和團員林俊良成功登頂，在海拔高度3742公尺的頂峰揮舞國旗。

「猴子兵團」今年計畫在蘭陽溪取水後，帶著水源挺進到海拔高度3536公尺的南湖北山，並將帶來的水源倒在山頂，讓水源流入蘭陽溪回到太平洋，一行人今天上午10時許在東港榕樹公園集合取水後，帶著國旗高呼「蘭陽溪溯源，中華民國生日快樂」，並在眾人祝福下鑽過人體拱橋出發。

根據路線規劃，全程組從蘭陽溪出海口出發，沿新南路、溪洲路進入台7甲線，晚間7時再從南山村起跑到勝光登山口，預計深夜11時開始攻頂，明天上午8時在頂峰升旗。

林慶華表示，今年分為半程組和全程組，共有43名跑者參加，全程組總長123公里有20名跑者報名挑戰。昨天晚間宜蘭下大雨原本有點擔心活動受影響，今天上午看到艷陽高照，感覺大家都「很有福報」。