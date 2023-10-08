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月眉土資場將復業砂石車噩夢重現？ 謝國樑：最嚴格把關

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市備受爭議的月眉土資場，4年前因大雨造成場區土石溢流、崩塌，市府勒令停業至今，復業在即，引起地方關注。圖／基隆市政府提供
基隆市備受爭議的月眉土資場，4年前因大雨造成場區土石溢流、崩塌，市府勒令停業至今，復業在即，引起地方關注。圖／基隆市政府提供

基隆市備受爭議的月眉土資場，4年前因大雨造成場區土石溢流、崩塌，市府勒令停業至今，復業在即，市長謝國樑5日前往現場要求市府嚴把關。但在地暖暖當地議員陳冠羽批未接獲通知，批市長要規避議員監督，暖暖居民僅能自求多福？謝國樑今晚回應，以後會通知關心的議員，並用「最嚴格標準」檢驗月眉土資場復工案。

謝國樑今天晚間對此親自提出說明，謝國樑說，市府將用「最嚴格」標準看待月眉土資場議題，會後有部份議員表示，未參與該「地方說明會」。市府澄清該行程並非「地方說明會」，而是市長因議會關心此議題特別排時間前往視察，未來市府對於月眉土資場復工一事，將以最嚴格要求檢驗，請議員與市民朋友放心，基隆市府會為民眾的環境永續而持續努力。

謝國樑表示，以後有重要地方行程或會勘，市府會改進作法，會通知關心該案的相關議員到場，一起關心及解決地方事，這一點他會立即通知市府各單位。

月眉土資場去年9月完成災害搶修水保設施後，12月取得復營運許可，但至今尚未恢復營運，還沒有進土方。但地方憂心以後砂石車頻繁出入噩夢再現，地方已有反彈聲浪。

謝國樑5日前往月眉土資場視察，聽取都發處有關月眉土石方資源堆置處理場目前的作業進度說明，卻也引發風波，因為信義區議員有到場，但砂石車從暖暖出入的暖暖區議卻沒有接獲通知到場，陳冠羽今質疑差別待遇。

陳冠羽說，他幾乎每個議會會期都在追蹤土資場復營運後各項管制措施，但市府復營運前置作業說明會，議員不僅沒收到正式會議通知，不禁讓人懷疑，市長處理高度爭議案件時規避市議員監督。

陳冠羽表示，地方擔心暖江橋橋梁載重監測、道路破損維護、源遠路左轉暖江橋的砂石車堵塞問題，以及重回暖暖區的1分鐘1輛砂石車的狀況都沒有完整說明。

市府都發處說，前置作業要完妥，並召開地方說明會妥善溝通後，市府才會同意恢復營運。恢復營運後，砂石車如有超載違規，市警局會嚴格取締，土資場將對運送業者違規採取扣點機制。

在地暖暖當地議員陳冠羽批未接獲通知，批市長要規避議員監督，暖暖居民僅能自求多福？圖／陳冠羽提供
在地暖暖當地議員陳冠羽批未接獲通知，批市長要規避議員監督，暖暖居民僅能自求多福？圖／陳冠羽提供
謝國樑5日前往月眉土資場視察，聽取都發處有關月眉土石方資源堆置處理場目前的作業進度說明，引發風波。圖／基隆市政府提供
謝國樑5日前往月眉土資場視察，聽取都發處有關月眉土石方資源堆置處理場目前的作業進度說明，引發風波。圖／基隆市政府提供

謝國樑 砂石 基隆

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