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花蓮市首座風雨球場啟用不到2個月 遭機車「燒胎」破壞

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮市首座風雨籃球場啟用不到2個月，竟有人騎機車進入球場，全新地面出現許多燒胎痕跡。圖／花蓮市長魏嘉彥提供
花蓮市首座風雨籃球場啟用不到2個月，竟有人騎機車進入球場，全新地面出現許多燒胎痕跡。圖／花蓮市長魏嘉彥提供

花蓮市公所花費4千萬元在中山公園興建市區首座風雨籃球場，沒想到啟用不到2個月，竟有人騎機車進入球場，全新地面出現許多燒胎痕跡，遭到惡意毀損。今天被民眾發現通報，市公所已報警，將向破壞者求償。警方已鎖定對象，將陸續通知對方到案說明，並依刑法毀損罪移送法辦。

花蓮市公所向客家委員會爭取逾3千萬元經費，加上自籌款約4千萬元，在中山公園內興建風雨球場，今年8月啟用後，吸引許多民眾打球運動。卻在今天上午有市民前往運動時，發現地面出現「燒胎」痕跡，趕緊通報市公所。

市公所團隊獲報後第一時間報警，經警方調閱監視器發現，在今天清晨4時許，有一群年輕人騎機車進入球場後，機車持續在場內繞行，接著在場地上燒胎冒煙，隨即揚長而去。清查球場內有4處區域因燒胎變得焦黑，甚至有2處漆面已被磨到看見水泥底部。

花蓮市長魏嘉彥今早前往場地查看，他表示，請市民朋友發揮公德心，不要肆意破壞公共環境設施，公園內嚴禁吸菸及騎乘或停放汽機車。目前已掌握破壞場地的對象，將向其求償，金額初估約上百萬元，「請對自己做的事負責」。

球場內除了地面有燒胎毀損痕跡，四周還有人抽菸亂丟菸蒂、飲料等垃圾，魏嘉彥呼籲，球場內都有裝設監視器，請共同維護社區環境，否則將依規定開罰，公所未來會在入口處圍起欄杆，嚴禁車輛進入，並請警方加以取締。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

花蓮市長魏嘉彥今早前往場地查看，他表示，目前已掌握破壞場地的對象，將向其求償。圖／花蓮市長魏嘉彥提供
花蓮市長魏嘉彥今早前往場地查看，他表示，目前已掌握破壞場地的對象，將向其求償。圖／花蓮市長魏嘉彥提供
花蓮市首座風雨籃球場啟用不到2個月，竟被人燒胎破壞。圖／花蓮市長魏嘉彥提供
花蓮市首座風雨籃球場啟用不到2個月，竟被人燒胎破壞。圖／花蓮市長魏嘉彥提供

花蓮 監視器 抽菸

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