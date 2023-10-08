月眉土資場復業引反彈 陳冠羽：砂石車重回 居民自求多福？

基隆市備受爭議的月眉土資場，4年前因大雨造成場區南側部分土石溢流、崩塌，遭到市府勒令停業至今，即將復業，市長謝國樑5日要求相關會勘，指市府會嚴路把關。暖暖當地議員陳冠羽昨批未通知議會想規避市議員監督，砂石車重回暖暖區，地方居民僅能自求多福？市府說明，前置作業要完妥，並召開地方說明會妥善溝通後，市府才會同意恢復營運。

月眉土資場去年9月完成災害搶修水保設施後，12月取得復營運許可，但至今尚未恢復營運，還沒有進土方。但地方憂心以後砂石頻出入恐再引反彈聲浪。

陳冠羽昨天說，月眉復營運前置作業說明會，議員沒收到正式會議通知，不禁讓人懷疑，謝市府在處理高度爭議案件時規避市議員監督，應落實公開透明並保障地方居民表達意見基本權利。

陳冠羽表示，他透過管道才拿到的簡報，發現其中暖江橋橋梁載重監測、道路破損維護、源遠路左轉暖江橋的砂石車堵塞問題，以及重回暖暖區的1分鐘1輛砂石車的擔心，僅籠統說明。

陳冠羽指出，簡報中表示警方將加強取締，但他多次在各項會議中反對警力濫用，要求謝市府應履行於市議會的公開承諾，即刻召開地方說明會，讓暖暖、信義區居民可以發聲與討論。

都發處長謝孝昆表示，將與各局處及業者完成前置整備，與地方溝通後再進行後續程序。後續將加強把關砂石車通行車次，於橋梁增設監測設施，並配置義交協助交管，道路維護將由土資場定期刨鋪及修復，增設洗車台並派水車清洗路面。

市府說，對於日後恢復營運後，砂石車如有超載違規，市警局會嚴格取締，土資場將對運送業者違規採取扣點機制。