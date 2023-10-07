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愛吃鴨肉看過來 宜蘭「食鴨派對」讓你吃遍各種鴨美食
宜蘭早年是養鴨重鎮，至今肥美的櫻桃鴨仍是饕客最愛，但很多人無法一次吃到各種鴨料理。縣府與養鴨生產合作社舉辦鴨鄉鴨香「食鴨派對」，3天活動中端出鴨捲餅、芋泥鴨賞、銷魂鴨肉油飯、鴨賞蘿蔔糕、青蔥鴨肉包、扁食鴨肉羹及鴨滷味等美食，民眾可以現場購買或闖關兌換美食券，另有6種DIY手作、音樂派對及農夫市集。
鴨鄉鴨香「食鴨派對GOGOGO」將於10月20日至22日在中興文創園區登場，以「食鴨美食季」及「食農闖關趣」為主題規劃3天派對。今天活動宣傳中，縣長林姿妙與養鴨生產合作社理事主席陳信仁，由蘭陽烏石港海景酒店主廚林錦成指導製作芋泥鴨賞金棗，取自在地食材，清爽美味。
食鴨美食集結飯店、小吃業者及觀光工廠等主打鴨肉、鴨蛋餐點，包括芋泥鴨賞金棗、三星蔥蛋黃包、烤鴨捲餅、鴨賞飯糰、銷魂油飯等，民眾在每天活動期間11點至15點可自行購買，也可參加「食農闖關趣」，過5關即可拿到鴨肉美食兌換券，每天限額300份。
另有流體鴨、黃金鴨油手工液體皂、鴨肉潛艇堡等共6種DIY手作，及音樂派對、農夫市集等活動等著大家體驗及選購。
宜蘭養鴨生產合作社理事主席陳信仁感謝縣府長達17年來，為使縣內養鴨產業永續經營，持續輔導養鴨生產合作社舉辦鴨鄉鴨香活動，讓養鴨產業結合美食饗宴、文化觀光、休閒產業等面向，提升產業轉型後的產值與競爭力。
縣長林姿妙表示，為推動食農教育，立法院去年三讀通過食農教育法，縣政府4年前推動鴨食農教育，至今累計14所小學參加，今年更把鴨食農教育移師至鴨鄉鴨香活動現場辦理，屆時歡迎大家到中興文化創意園區參加充滿宜蘭美味的「食鴨派對」，更多活動資訊在宜蘭縣養鴨生產合作社臉書。
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