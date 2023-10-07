17級強風肆虐蘭嶼非首次 蘭嶼環島公路電纜下地還要等3年
小犬颱風肆虐蘭嶼，全島電力恢復4成、尚有1008戶停電，台電工程人員持續搶修。海葵及小犬接連來襲，地方要求纜線下地聲浪高，盼避免強風吹襲引發全面停電。台電台東區營業處表示，台東縣電纜下地率約24％，蘭嶼已啟動相關計畫，2027年環島公路部分可完成下地。
台電表示，今天上午10點空勤總隊協助載運第三波8名搶修人員飛抵蘭嶼，此外，昨晚從富岡港出發的東翰貨輪今天上午8點開抵開元港，船上運送昇空車、吊臂車、山貓及相關器材，目前正整備中，將立即投入搶修。
2016年尼伯特颱風來襲，蘭嶼遭遇17級強風。這次小犬颱風帶來每秒95.2米超過17級破紀錄強風，島上電力幾乎全斷，颱風離去進入第3天，至今還有1008戶停電中。
上月海葵颱風來襲，東海岸東河鄉及縱谷線池上鄉、關山鎮等地近9萬戶停電，災後5天才全數搶通。行政院長陳建仁9月5日勘災，多位民代呼籲電纜要下地。此次小犬颱風又重創台東，縣長饒慶鈴表示，每次颱風來襲，蘭嶼都首當其衝，形成電力中斷，縣府向中央反映爭取電力地下化。
台東區營業處表示，目前台東縣下地比率約24%，主要集中在人口密集的鄉鎮市區，每年地下化預算編列2億至4億元不等，明年預計施作蘭嶼、延平、鹿野、太麻里、長濱、台九線拓寬地區地下化工程。
蘭嶼常遭遇颱風停電難題，台電營業處表示，蘭嶼纜線下地擬定5年計畫，目前已進入第2年，2027年環島公路部分全面下地。
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