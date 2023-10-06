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小犬颱風遠離邊坡含水量仍高 嘉明湖步道和2處山屋維持封閉

中央社／ 台東縣6日電
嘉明湖。圖／林業保育署提供
嘉明湖。圖／林業保育署提供

雖然颱風小犬遠離，但因山區邊坡土石含水量仍高，林業及自然保育署台東分署宣布嘉明湖步道和沿路2處山屋持續封閉，知本森林遊樂區則在8日開園。

農業部林業及自然保育署台東分署今天發布新聞稿表示，因颱風小犬封閉的鯉魚山步道、綠島觀海步道、綠島阿眉山步道於7日起正常開放。知本國家森林遊樂區及大武山生態教育館延至8日開園（館）。

嘉明湖國家步道及2處山屋、向陽國家森林遊樂區步道群、麻荖漏步道、都蘭山步道、安通越嶺古道東段、紅石步道、大武觀海步道及浸水營國家步道等8條步道及霧鹿林道、延平林道、紅石林道、錦屏林道、知本林道、利嘉林道等6條林道，因聯外交通受阻，且山區因連日降雨，邊坡土石含水量高，有崩落風險，仍維持封閉，後續視修整確認後再行開放。

台東分署表示，嘉明湖國家步道封閉期間核准住宿的山友，可向台東分署申請全額退費，退費標準以全隊為主，不接受個人退費。

台東 退費 森林遊樂區 嘉明湖 小犬颱風

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