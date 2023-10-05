快訊

不斷更新／花蓮、台中等8縣市明正常上班課 6日各地颱風假一覽

亞運棒球／中國隊先發投手曝光 5年前壓制中華隊的那個人

消失的28人？連假遊日「整團no show」搞烏龍 旅行社慘賠30萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆市府與海大擬打造「海大沙灘」 串連遊艇碼頭經費需2億

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市府與海大擬打造「海大沙灘」。記者游明煌／攝影
基隆市府與海大擬打造「海大沙灘」。記者游明煌／攝影

基隆市政府與海大合作擬將海大前堤岸消波塊範圍，打造「海大沙灘」，預期可串連碧砂漁港遊艇碼頭，打造成旅遊新亮點，但總經費需要2億元。市長謝國樑今天說，防波堤往外移工程，市府已經編列規畫預算，主要的工程技術部分由海大負責，除爭取中央補助，也會協助不足的工程經費。

謝國樑關切國立台灣海洋大學師生安全，今天與市府交通處及工務處等單位，與海大校長許泰文會勘設置紅綠燈、行人穿越道、機車停車區及候車亭等問題，並首度透露正與海大規畫「沙灘計畫」。

謝國樑說，他上任後市府與海大建立密切合作關係，目前正與海大研議將海大外圍的一排消波塊變成海灘，將防波堤往外移，市府已經編列規劃預算，主要的工程技術部分由海大負責，除了爭取中央補助，也會協助不足的工程經費。

謝國樑表示，若能在海大外圍海域打造成為海灘，配合未來遊艇港的營運管理，一定能夠將當地變成北台灣甚至國際間知名的遊憩景點，成為兼具娛樂、研究及學習的絕佳環境。

許泰文說，過去在台南、高雄及花蓮都已經有過改造沙灘的成功案例，作法是將消波塊移往外海變成淺堤平台，讓海浪提早崩潰，減少對海岸的衝擊，然後在沙灘填上黃金沙，就能完成改造，外木山的大武崙沙灘就是一例。

許泰文指出，該計畫預計向水利署申請及市府負擔各1億元，目前規畫爭取補助中，如果順利，預計2025年底可完工，海大前的地形適合沙灘改造，完成後可媲美夏威夷的威基基（Waikiki）海灘，成為北海岸的親水度假勝地。

基隆市府與海大擬打造「海大沙灘」。圖／基隆市政府提供
基隆市府與海大擬打造「海大沙灘」。圖／基隆市政府提供
基隆市府與海大擬打造「海大沙灘」。記者游明煌／攝影
基隆市府與海大擬打造「海大沙灘」。記者游明煌／攝影
基隆市府與海大擬打造「海大沙灘」。圖／基隆市政府提供
基隆市府與海大擬打造「海大沙灘」。圖／基隆市政府提供

海大 沙灘 謝國樑 消波塊 遊艇 基隆

延伸閱讀

籃球／3對3亞運金牌余祥平返母校 勉勵學弟妹堅持夢想

「藍白合」要像夫妻為對方想 謝國樑：破局必輸無疑

回響／基隆戶外滅火器回收 謝國樑：汰舊不能沒有換新

謝國樑叫陣內政部 王醒之助攻批：林右昌市長任內未解決警力流失問題

相關新聞

颱風一波接一波 花蓮吉安、壽豐鄉苦瓜受災農友可獲現金救助

颱風接連來襲，上個月「海葵」颱風重創花蓮造成農作物災損三千多萬元，縣府積極爭取，今天獲農業部公告第四波海葵颱風的天然災害...

基隆市府與海大擬打造「海大沙灘」 串連遊艇碼頭經費需2億

基隆市政府與海大合作擬將海大前堤岸消波塊範圍，打造「海大沙灘」，預期可串連碧砂漁港遊艇碼頭，打造成旅遊新亮點，但總經費需...

小犬狂襲台東尚有1.2萬戶斷電 台電要搭船去蘭嶼拚復電

小犬颱風強風豪雨襲擊台東，在蘭嶼帶來破紀錄的17級強陣風暴風圈，陸續造成台東停電災情，今日上午9時停電戶數一度達1.8萬...

影／小犬襲蘭嶼受創嚴重！饒慶鈴：已請國軍支援救災

中颱小犬造成台東蘭嶼災情慘重，各公私部門、校園受損嚴重，台東縣長饒慶鈴下午召開小犬颱風災害應變中心第2次工作會報，與各鄉...

小犬災情慘！ 蘭嶼中學教室門窗吹垮 朗島國小也超嚴重

中颱小犬造成台東蘭嶼各校園災情慘重，蘭嶼中受部分教室連窗框都被強風吹垮、教室內一片狼藉；蘭嶼朗島國小鐵門都被吹斷倒毀、幼...

每人換100元抵用券！拿環保袋餐具到台東這裡消費可換

台東縣政府與台東市第一公有市場、台東市觀光夜市及池上鄉觀光夜市合作，舉辦「傳市品牌 減碳好市券」行銷活動，即日起至10月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。