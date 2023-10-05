基隆市府與海大擬打造「海大沙灘」 串連遊艇碼頭經費需2億

基隆市政府與海大合作擬將海大前堤岸消波塊範圍，打造「海大沙灘」，預期可串連碧砂漁港遊艇碼頭，打造成旅遊新亮點，但總經費需要2億元。市長謝國樑今天說，防波堤往外移工程，市府已經編列規畫預算，主要的工程技術部分由海大負責，除爭取中央補助，也會協助不足的工程經費。

謝國樑關切國立台灣海洋大學師生安全，今天與市府交通處及工務處等單位，與海大校長許泰文會勘設置紅綠燈、行人穿越道、機車停車區及候車亭等問題，並首度透露正與海大規畫「沙灘計畫」。

謝國樑說，他上任後市府與海大建立密切合作關係，目前正與海大研議將海大外圍的一排消波塊變成海灘，將防波堤往外移，市府已經編列規劃預算，主要的工程技術部分由海大負責，除了爭取中央補助，也會協助不足的工程經費。

謝國樑表示，若能在海大外圍海域打造成為海灘，配合未來遊艇港的營運管理，一定能夠將當地變成北台灣甚至國際間知名的遊憩景點，成為兼具娛樂、研究及學習的絕佳環境。

許泰文說，過去在台南、高雄及花蓮都已經有過改造沙灘的成功案例，作法是將消波塊移往外海變成淺堤平台，讓海浪提早崩潰，減少對海岸的衝擊，然後在沙灘填上黃金沙，就能完成改造，外木山的大武崙沙灘就是一例。