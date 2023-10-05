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影／小犬襲蘭嶼受創嚴重！饒慶鈴：已請國軍支援救災

聯合報／ 記者徐白櫻卜敏正／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴表示，蘭嶼受創嚴重，已經請國軍支援救災。記者卜敏正／翻攝
台東縣長饒慶鈴表示，蘭嶼受創嚴重，已經請國軍支援救災。記者卜敏正／翻攝

中颱小犬造成台東蘭嶼災情慘重，各公私部門、校園受損嚴重，台東縣長饒慶鈴下午召開小犬颱風災害應變中心第2次工作會報，與各鄉鎮市長視訊會議，了解各地災害情形及後續復原作業後，強調一切安全至上，台東縣蘭嶼明天繼續停班停課，也已請國軍支援明天到蘭嶼協助。

饒慶鈴表示，蘭嶼受創嚴重、明天的狀況也不是很好，明天繼續停班停課，各個校園也都已回報受損災情、蠻嚴重的，所有學生都先留在家中安置，直到學校能夠安全上課之後才能復課。

饒慶鈴說，因為校舍損壞的狀況非常嚴重，已經請中央支援後續重建，另國軍後指部16名弟兄，明天會達海巡船到蘭嶼，另外也跟空勤總隊聯絡過，隨時可以支援到蘭嶼協助、滿足蘭嶼的救災需求。

台東縣長饒慶鈴表示，蘭嶼受創嚴重，已經請國軍支援救災。記者卜敏正／翻攝
台東縣長饒慶鈴表示，蘭嶼受創嚴重，已經請國軍支援救災。記者卜敏正／翻攝
台東縣長饒慶鈴表示，蘭嶼受創嚴重，已經請國軍支援救災。記者卜敏正／翻攝
台東縣長饒慶鈴表示，蘭嶼受創嚴重，已經請國軍支援救災。記者卜敏正／翻攝
台東縣長饒慶鈴表示，蘭嶼受創嚴重，已經請國軍支援救災。記者卜敏正／翻攝
台東縣長饒慶鈴表示，蘭嶼受創嚴重，已經請國軍支援救災。記者卜敏正／翻攝

蘭嶼 停班停課 小犬颱風 饒慶鈴 國軍

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