影／小犬襲蘭嶼受創嚴重！饒慶鈴：已請國軍支援救災

中颱小犬造成台東蘭嶼災情慘重，各公私部門、校園受損嚴重，台東縣長饒慶鈴下午召開小犬颱風災害應變中心第2次工作會報，與各鄉鎮市長視訊會議，了解各地災害情形及後續復原作業後，強調一切安全至上，台東縣蘭嶼明天繼續停班停課，也已請國軍支援明天到蘭嶼協助。

饒慶鈴表示，蘭嶼受創嚴重、明天的狀況也不是很好，明天繼續停班停課，各個校園也都已回報受損災情、蠻嚴重的，所有學生都先留在家中安置，直到學校能夠安全上課之後才能復課。