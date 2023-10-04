基隆揭露流感疫苗廠牌資訊 供民眾選擇

基隆市衛生局今天表示，已要求施打流感疫苗的公衛機構，公開流感疫苗廠牌資訊，並斟酌現場空間與動線採取適當方法，以書面公告或口頭告知民眾，讓民眾決定當天是否接種。

衛生局表示，今年公費流感疫苗有國光、賽諾菲、東洋及高端4種廠牌，基隆市預估採購約10萬6000劑，其中約有1萬劑為高端，高端部分已全數到貨；4種廠牌只是製作方法不同，效果都差不多，建議民眾「有疫苗就打」儘速完成接種，加強防護力。

衛生局指出，市府已規劃於15日至11月30日安排醫療院所至學校，提供校園集中接種服務，國小、國中、高中、高職及五專1年級至3年級學生，可選擇疫苗廠牌為國光、賽諾菲或東洋，幼兒園則有賽諾菲或東洋，衛生局會與學校保持密切聯繫，並提早告知接種疫苗廠牌。

衛生局表示，統計從2日至今天，基隆市累計已有8789人接種流感疫苗，鼓勵符合資格民眾儘速接種疫苗，相關流感疫苗施打訊息及接種問題，除可上衛生局網站查詢外，也可撥打衛生局24小時專線（02）24276154洽詢。