颱風小犬來勢洶洶 吹垮台南七股建醮4層樓高牌樓
台南市七股龍山宮正籌辦大型建醮活動，主會首建醮主委王崑隆住家門前搭起約4層樓高木製牌樓立面，因應颱風小犬來襲，昨天開始少部分拆除並加固，但今天上午仍被強風吹垮。
廟方人員告訴中央社記者，七股龍山宮建廟約90年，上次舉辦大型建醮活動已是民國66年，此次由王崑隆等人奔走募款，預定於10月底舉辦醮典，相關活動都在進行中，除了整建廟宇、建大壇，並在宮前及王崑隆住家前搭建大型木製牌樓。
廟方人員指出，因颱風小犬逼近，昨天討論後決定先拆除部分已搭建好的牌樓，並進行以繩索綁住大石頭等加固作業，避免遭受風災，不料上午出現強勁陣風，吹垮王崑隆家門前的木製牌樓，後方鐵皮屋也遭波及，幸好沒有人員受傷。
廟方人員指出，目前先以清理善後為主，等颱風過後再討論如何因應，希望能順利完成醮典。
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