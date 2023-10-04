颱風影響花蓮多條省道可能封路 太魯閣步道禁行

公路局東區養護工程分局表示，依中央氣象署預報颱風小犬在花東地區將降長延時大豪雨，中橫、蘇花路廊等今天夜間可能預警性封路；太魯閣國家公園封閉園區步道、勸離山友。

內政部國家公園署太魯閣國家公園管理處遊憩服務課長聶士詔表示，中央氣象署發布海上颱風警報後，已封閉生態保護區和一般管制區，昨天早上也成立應變小組，園區步道包括燕子口步道、九曲洞步道、布洛灣景觀步道（含環流丘步道及伊達斯步道）及布洛灣吊橋等都已封閉。

聶士詔說，原本在園區內登山客有122隊、358人，目前已剩14隊、53人，不少山友趕在風雨前下山；若留在山上者大多選擇山屋或安全地點躲避風雨，太管處將持續關心、密切與山友聯繫。

另外，公路局東區養護工程分局評估山區道路致災潛勢風險，為維護用路人車安全，針對多處高風險潛勢路段及橋梁，將依風雨及洪峰水位可能實施預警性封路封橋。

台8線中橫公路關原至太魯閣閣口（114.6K~184.5K）、台9線蘇花路廊和中-崇德（148K~165K）及台11甲線光豐公路（4K~16K）今天夜間視風雨可能實施預警性封閉道路。

台9丙線仁壽橋（榕樹～文蘭）、台11線花蓮大橋、台9線玉里大橋（278.7K）及吳江橋（284.7K）今天深夜至明天凌晨視橋梁洪峰水位，可能實施預警性封閉道路。

台23線東富公路（6.9K～16.8K）及台30線南安路段（0K～5.5K）今天下午視風雨狀況，可能實施預警性封閉道路。

公路局呼籲用路人，今年7月至今台灣地區已接連多次颱風警報，山區飽涵降雨水體、公路邊坡易受伏流及逕流沖蝕產生崩坍落石現象，颱風警報期間應避免進入山區，行駛山區道路應留意邊坡坍方落石危害。