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影／太魯閣峽谷音樂節將登場 優人雲走開放報名同行

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
今年太魯閣峽谷音樂節將於10月28日登場，請來優人神鼓在峽谷間震撼演出。記者王燕華／攝影
今年太魯閣峽谷音樂節將於10月28日登場，請來優人神鼓在峽谷間震撼演出。記者王燕華／攝影

嘹喨歌聲在大山間響起，震撼的鼓擊從峽谷中迴盪，太魯閣國家公園年度盛事「峽谷音樂節」，今年三度請來優人神鼓演出，還有台北愛樂交響樂團、原住民歌手、舞團演出，邀請民眾28日走進太魯閣，聆賞山谷的回音。

「優人神鼓」不畏風雨，今天在太魯閣台地展現精湛鼓藝，為活動暖身。優人神鼓藝術總監黃誌群表示，優人神鼓分別於2005年、2016年來到太魯閣園區，時隔7年，今年是優人神鼓35周年，再度參加峽谷音樂節，帶來經典曲目「聽海之心」，把35年來的精華分享給大家。

黃誌群說，當天有「雲走太魯閣」，透過一步一腳印，安步當車，從砂卡礑經小錐麓步道雲走到太魯閣台地，帶領民眾領略園區世界級風景的美，希望在疫情穩定後，民眾走進大自然，與大山、天地共鳴，得到身心的洗滌。

2023太魯閣峽谷音樂節將於10月28日在太魯閣台地登場，以「山裡來的回音」為主題，上午有台北愛樂交響樂團、太魯閣族金曲獎歌手伊祭．達道、一好．屴夯、峽谷樂舞團等不同團體表演，下午由優人神鼓擔綱演出。

太管處長楊金臻說，峽谷音樂節舉辦21年，有很好口碑，今年有原民、交響、優人雲走等多元內容。今年特別規畫架設低舞台，沒有背板，讓觀眾與表演者拉近距離，也能和優美環境融合在一起，希望以音樂帶領大家走進國家公園，領略自然生態之美。

優人雲走活動開放民眾同行，4日下午2時起，在太魯閣國家公園官網－為民服務－線上報名系統開放報名，150個名額，歡迎報名參加。

今年太魯閣峽谷音樂節將於10月28日登場，請來大同大禮部落出生的太魯閣族金曲獎歌手伊祭．達道演出。記者王燕華／攝影
今年太魯閣峽谷音樂節將於10月28日登場，請來大同大禮部落出生的太魯閣族金曲獎歌手伊祭．達道演出。記者王燕華／攝影
今年太魯閣峽谷音樂節將於10月28日登場，安排優人神鼓、太魯閣族金曲獎歌手伊祭．達道等精彩演出，太管處邀民眾一起走進峽谷，從音樂領略世界級風景之美。記者王燕華／攝影
今年太魯閣峽谷音樂節將於10月28日登場，安排優人神鼓、太魯閣族金曲獎歌手伊祭．達道等精彩演出，太管處邀民眾一起走進峽谷，從音樂領略世界級風景之美。記者王燕華／攝影
今年太魯閣峽谷音樂節將於10月28日登場，請來優人神鼓在峽谷間震撼演出。記者王燕華／攝影
今年太魯閣峽谷音樂節將於10月28日登場，請來優人神鼓在峽谷間震撼演出。記者王燕華／攝影

太魯閣國家公園 優人神鼓 交響樂團

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