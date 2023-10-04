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鼓勵搭乘大眾運輸 公路局雙十連假推東部限定優惠

中央社／ 台東縣4日電
公路局鼓勵民眾雙十節連假出遊搭乘大眾運輸，推出「東部地區限定」優惠加碼，包括持東部合法旅宿業住宿憑證或台灣好行套票，搭乘國道客運可享4人同行1人免費。示意圖，本報資料照
公路局鼓勵民眾雙十節連假出遊搭乘大眾運輸，推出「東部地區限定」優惠加碼，包括持東部合法旅宿業住宿憑證或台灣好行套票，搭乘國道客運可享4人同行1人免費。示意圖，本報資料照

公路局鼓勵民眾雙十節連假出遊搭乘大眾運輸，推出「東部地區限定」優惠加碼，包括持東部合法旅宿業住宿憑證或台灣好行套票，搭乘國道客運可享4人同行1人免費。

交通部公路局台東監理站今天發布新聞稿表示，為鼓勵民眾搭乘公共運輸及紓解國道交通壅塞，公路局規劃在雙十連假期間6日凌晨至10日深夜使用電子票證乘車，提供88條中長途國道客運路線票價優惠及搭乘所有國道客運、台鐵及高鐵使用電子票證於10小時內轉乘在地客運享1段票（或基本里程）免費等優惠措施。

另推出「東部地區限定」優惠加碼的「在地有腳活動」，從7日凌晨至10日深夜，搭乘指定東部國道客運路線並持租車憑證，即享回程票價優惠 （汽車折新台幣200元、機車100元）；另持東部合法旅宿業住宿憑證或台灣好行套票，搭乘東部國道客運（北宜、北花線）可享4人同行1人免費，回程再折抵200元 （不得與在地有腳租車優惠重複折抵，民眾可擇優使用）。

台東監理站長洪美芳提醒用路人，連假期間國道、省道出遊車潮眾多，用路人千萬不要貪杯酒後駕車、疲勞駕駛或服藥後開車，以確保行車安全，鼓勵大家多利用大眾運輸工具返鄉或旅遊。

國道客運 連假 監理站 公共運輸

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