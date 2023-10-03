影／盛裝高歌不落拍、領紅包當場點鈔 宜蘭人瑞享受人生

人口結構偏高齡的宜蘭縣共有104位人瑞，最年長111歲，快到重陽節，縣政府今舉辦幸福百分百敬老活動，受邀出席的吳林美質阿嬤活力滿滿，每天清晨外出跳舞運動及唱歌，中午與朋友共餐後再回家，把生活安排得充實愉快；來自原民部落的陳金霞阿嬤腦筋還很清楚，領到敬老禮金時當場點鈔，可愛模模逗笑所有人。

吳林美質阿嬤住羅東鎮，以前是國小老師，她把人生區分成不同發展階段，今年滿百的她表示，「好好享受人生」，每天清晨吃完早餐，步行到附近的學校社區去跳舞運動，之後再到菜市場逛逛，中午固定與朋友聚會吃飯，休息一下再走路回家。她緩慢步行，每天來回可以走上大約3公里的路，絲毫不輸年輕人。

縣政府今天舉辦重陽敬老活動時，邀請她上台高歌，吳林美質女士盛裝打扮，身材合宜的旗袍，穩健的台風，唱完整首歌曲完全不落拍，贏得熱烈掌聲。

邀請另一位人瑞來自南澳鄉武塔部落的陳金霞阿嬤，現年101歲，人生哲學是活到老學到老，不但會使用縫紉機，還可穿針引線縫補衣物，每天到社區文健站與族人學習手工畫、編織等，也會縫製原鄉特有的編織小錢包等製品，今天她收到敬老金時當場數鈔，確認金額無誤。

縣府社會處表示，今年達百歲以上人瑞有104位，男性80位、女性24位，其中2位最高齡人瑞是111歲，百歲人瑞是宜蘭瑰寶，縣府在重陽節前逐一親訪，致贈每位百歲長者重陽禮金、幸福百分百專輯、豬腳麵線禮盒等禮品。