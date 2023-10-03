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影／盛裝高歌不落拍、領紅包當場點鈔 宜蘭人瑞享受人生

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
百歲人瑞吳林美質女士受邀上台高歌，台風穩健，她每天唱歌跳舞，安排生活、享受人生。記者戴永華／攝影
百歲人瑞吳林美質女士受邀上台高歌，台風穩健，她每天唱歌跳舞，安排生活、享受人生。記者戴永華／攝影

人口結構偏高齡的宜蘭縣共有104位人瑞，最年長111歲，快到重陽節，縣政府今舉辦幸福百分百敬老活動，受邀出席的吳林美質阿嬤活力滿滿，每天清晨外出跳舞運動及唱歌，中午與朋友共餐後再回家，把生活安排得充實愉快；來自原民部落的陳金霞阿嬤腦筋還很清楚，領到敬老禮金時當場點鈔，可愛模模逗笑所有人。

吳林美質阿嬤住羅東鎮，以前是國小老師，她把人生區分成不同發展階段，今年滿百的她表示，「好好享受人生」，每天清晨吃完早餐，步行到附近的學校社區去跳舞運動，之後再到菜市場逛逛，中午固定與朋友聚會吃飯，休息一下再走路回家。她緩慢步行，每天來回可以走上大約3公里的路，絲毫不輸年輕人。

縣政府今天舉辦重陽敬老活動時，邀請她上台高歌，吳林美質女士盛裝打扮，身材合宜的旗袍，穩健的台風，唱完整首歌曲完全不落拍，贏得熱烈掌聲。

邀請另一位人瑞來自南澳鄉武塔部落的陳金霞阿嬤，現年101歲，人生哲學是活到老學到老，不但會使用縫紉機，還可穿針引線縫補衣物，每天到社區文健站與族人學習手工畫、編織等，也會縫製原鄉特有的編織小錢包等製品，今天她收到敬老金時當場數鈔，確認金額無誤。

縣府社會處表示，今年達百歲以上人瑞有104位，男性80位、女性24位，其中2位最高齡人瑞是111歲，百歲人瑞是宜蘭瑰寶，縣府在重陽節前逐一親訪，致贈每位百歲長者重陽禮金、幸福百分百專輯、豬腳麵線禮盒等禮品。

社會處說，今年「幸福百分百，百歲人瑞專輯」收錄20位百歲人瑞故事，每位人瑞擁有獨一無二、無可取代的精彩故事，專輯紀錄長輩們奮鬥的辛苦歷程、養兒育女的無悔付出、感人事蹟與人生智慧，娓娓道出生活點滴刻畫在這本專輯的字裡行間。

陳金霞阿嬤收到敬老禮金後當場數鈔，確認金額無誤。記者戴永華／攝影
陳金霞阿嬤收到敬老禮金後當場數鈔，確認金額無誤。記者戴永華／攝影
縣長林姿妙送上花束，祝福長輩重陽節愉快。圖／縣府提供
縣長林姿妙送上花束，祝福長輩重陽節愉快。圖／縣府提供
「幸福百分百，百歲人瑞專輯」收錄20位百歲人瑞故事，紀錄長輩奮鬥辛苦歷程、養兒育女的無悔付出、感人事蹟與人生智慧，刻畫在專輯的字裡行間。圖／縣府提供
「幸福百分百，百歲人瑞專輯」收錄20位百歲人瑞故事，紀錄長輩奮鬥辛苦歷程、養兒育女的無悔付出、感人事蹟與人生智慧，刻畫在專輯的字裡行間。圖／縣府提供
幸福百分百重陽敬老活動邀請吳林美質（前排坐者左）與陳金霞（前排坐者右）阿嬤到場，由家人陪同接受縣政府祝賀。記者戴永華／攝影
幸福百分百重陽敬老活動邀請吳林美質（前排坐者左）與陳金霞（前排坐者右）阿嬤到場，由家人陪同接受縣政府祝賀。記者戴永華／攝影
縣長林姿妙幫百歲人瑞吳林美質女士戴上賀節的金鎖片。記者戴永華／攝影
縣長林姿妙幫百歲人瑞吳林美質女士戴上賀節的金鎖片。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府致贈每位百歲長者重陽禮金、幸福百分百專輯、豬腳麵線禮盒等禮品。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府致贈每位百歲長者重陽禮金、幸福百分百專輯、豬腳麵線禮盒等禮品。記者戴永華／攝影

阿嬤 重陽節 人瑞

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