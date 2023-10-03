台東9.2公頃太平榮家舊址啟動招商 轉型樂齡長照園區

台東縣卑南鄉太平榮家2014年與馬蘭榮家合併，9.2公頃土地閒置至今。前縣長黃健庭任內，縣府與國有財產署及退輔會簽約合作，受疫情影響招商計畫延宕多時，今年9月初次上網公告招商。建設處表示，盼打造「樂齡健康長照園區」，兼具照顧、醫療、居住及預防保健功能，創造就業機會以活絡經濟。

太平榮家成立於1956年，鼎盛時期居住近5000位居民，後因時代變遷僅剩百餘位榮民，在與馬蘭榮家整併後關閉。2018年縣府受委託辦理招商，直至2021年爭取經費完成報廢建物拆除，並於去年4月舉辦招商說明會，將以設定地上權方式開發。

縣府建設處指出，招商基地面積約9.2公頃，舊太平榮家閒置土地包含非都市土地鄉村區之特定目的事業用地（建蔽率60%、容積率180%）及乙種建築用地（建蔽率60%、容積率240%），區位鄰近台東市區及車站。

近兩年疫情影響大環境不佳，縣府建設處重新評估開發模式，盼採公私合作模式，發展多元長照園區。建設處都市計畫科說明，9月已正式上網公告，發包金額3億1千520萬元，若順利的話，今年底至明年初可完成招商及簽約作業。