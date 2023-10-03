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「帶你回花蓮」 入選中小學生讀物

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

文化部公布「第45次中小學生讀物選介」，今年選出8大類652種推介讀物，主題豐富多元，其中花蓮市公所出版發行的「帶你回花蓮-穿梭街市百年」書籍入選為優良讀物。作者黃家榮說，本書老照片多達9成都是他與葉柏強多年收藏，盼拋磚引玉，鼓勵更多人分享老照片記錄花蓮在地文史。花蓮市長魏嘉彥也說，盼大小朋友透過閱讀，了解、體認到愛上我們的土地。

「帶你回花蓮-穿梭街市百年」入選「中小學生讀物選介」人文社科類，文化部推薦評語寫出，以照片爬梳花蓮市建市歷程，回顧百餘年來市民生活的足跡，借詩人楊牧名作「帶你回花蓮」之題，於書頁之間與花蓮人及喜愛花蓮、關心花蓮的朋友，一同穿梭街市百年。

由花蓮市立圖書館企畫、市公所出版的「帶你回花蓮-穿梭街市百年」，邀請黃家榮、葉柏強兩位老師撰寫，王威智老師負責彙整及編輯。

書中記錄花蓮市從1914年到2018年百年來的城市發展，圖文並茂、易於閱讀，也讓不同年齡階層透過文字、圖片更認識書中的故事。

花蓮 中小學生讀物選介

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