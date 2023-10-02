小犬颱風恐襲台 花蓮縣府籲農友做好防颱

小犬颱風持續朝台灣接近，中央氣象署預計周三、四東半部下豪雨，花蓮縣政府請農友及早準備各項農作物防颱措施，若未來風災不幸造成農損，請通報當地公所，屆時農業處將邀集相關單位依農業天然災害查報作業，儘速辦理各項救助。

氣象署預報指出，小犬颱風接近台灣時可達中颱顛峰強度，有很大的機率明天清晨發海警、傍晚發陸警，颱風路徑可能再修正，周三、四影響最大，花東將有豪雨以上降雨。

縣府農業處請農友在颱風前夕做好防颱準備，農糧作物部分，留意田區排水溝渠暢通及病蟲害防治，二期水稻正值分蘗盛期至幼穗期階段，應注意田區排水，蔬菜類作物不宜搶播，如可採收應儘速採收。

至於二期雜糧類如大豆、玉米等作物部分，應留意植株倒伏及田區淹水，果樹則設置防風網及補強支柱固定植株減輕危害；設施栽培應檢視生產設施，如有破損應及早維修。

針對林業部分，應穩固設施，安置苗木；養殖、畜牧業則加強設施固定、溝渠疏通，購足備用發電機油料。休閒農場部分，業者應加強場區設施安全檢查及維護工作，落實防颱整備工作，做好疏散避難措施並妥善疏導遊客，以維護安全。

農業處提醒，颱風遠離後應注意清園、排除積水，並加強中耕培土、肥培管理，防範病蟲害發生，才能適時復耕，確保作物產量及品質。應儘速將林木扶正並以支架支撐，同時適當修剪枝條及葉子，減少水分蒸散，提升存活率。畜禽如有損失，應儘速進行善後及清理畜禽屍體、消毒及復原工作。