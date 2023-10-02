受小犬颱風影響 太平山遊樂區明下午4時起預警性休園

依據中央氣象署發布颱風小犬恐影響台灣氣候，林業及自然保育署宜蘭分署考量太平山國家森林遊樂區位處偏遠山區，聯外道路台七線、台七甲線、宜51線等，逢豪大雨恐有中斷疑慮，顧及旅遊安全，園區訂於10月3日(星期二）下午16:00起預警性休園。

區內8條自然步道，包括鳩之澤自然步道、見晴懷古步道、檜木原始林步道、鐵杉林自然步道、茂興懷舊步道、翠峰湖環山步道、望洋山步道、台灣山毛櫸步道同步封閉，遊客須於16:00前離園 ，當天不提供住宿，蹦蹦車最後行駛班次為12：30(返程14:00)，原太平山俱樂部最後導覽場次為12：50。