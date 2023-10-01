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全台第一間「童話版星巴克」中秋連假湧3萬人次 搭船遊湖賞美景

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮壽豐鄉有全台唯一坐擁絕美湖景的星巴克，於上月28日試營運，第一天就有6千人次入園，是今年中秋連假花蓮唯一感受得到遊客人潮的景點。記者王思慧／攝影
花蓮壽豐鄉有全台唯一坐擁絕美湖景的星巴克，於上月28日試營運，第一天就有6千人次入園，是今年中秋連假花蓮唯一感受得到遊客人潮的景點。記者王思慧／攝影

花蓮度假飯店以「東台灣最美中繼站」為概念，在台11丙線旁打造森林自然園區，其中號稱全台首間童話版星巴克門市，搭配藍天綠地美景，吸引許多遊客朝聖拍照，業者初估中秋3天連假湧入近3萬人次。飯店業者表示，園區除了咖啡店，未來將不定期舉辦市集並有超商進駐，還能搭船遊湖賞景。

花蓮理想大地渡假飯店推出森林園區「a2水岸」，不但有漂亮的湖景與落羽松景色，還有全台唯一坐擁絕美湖景的星巴克童話屋，讓們彷彿置身於國外。於上月28日中秋節連假前開放試營運，第一天就有6千人次入園，咖啡店裡座無虛席，是今年中秋連假花蓮唯一感受得到遊客人潮的景點。

飯店行銷企劃經理呂育璘表示，上月29日中秋連假首日，入園觀光人數已經近萬人，昨天（30日）單日破萬人次，統計中秋3天連假，粗估湧入的遊客將近3萬人。

呂育璘指出，星巴克童話屋造型搭配湖光山色美景，是主打商店之一，園區裡有搭船遊湖服務，有專人開小船輕鬆賞景，也能從湖泊欣賞童話屋。不想人擠人也可以逛市集，集結在地知名店家，提供美食能填飽肚子；另棟建築正在趕工，未來將有超商與店家進駐，成為台11丙線南來北往的休息中繼站。

吉安警分局為維持車流順暢，特別針對a2水岸星巴克門市規畫交通專案勤務，沿線調派警力交管與取締。分局長康健浚表示，星巴克門市為近期新興熱門遊憩景點，龐大觀光人潮擁入易造成交通壅塞，警方以景點「左、右50公尺」為執法重點區域，特別加強維持現場停車秩序，以及防止行人任意違規穿越馬路。

花蓮吉安警分局以景點「左、右50公尺」為執法重點區域，特別加強維持現場停車秩序，以及防止行人任意違規穿越馬路。圖／吉安警分局提供
花蓮吉安警分局以景點「左、右50公尺」為執法重點區域，特別加強維持現場停車秩序，以及防止行人任意違規穿越馬路。圖／吉安警分局提供
花蓮壽豐鄉有號稱全台首間童話版星巴克門市，吸引許多遊客朝聖拍照，業者初估中秋3天連假湧入近3萬人次。記者王思慧／攝影
花蓮壽豐鄉有號稱全台首間童話版星巴克門市，吸引許多遊客朝聖拍照，業者初估中秋3天連假湧入近3萬人次。記者王思慧／攝影
花蓮吉安警分局為維持車流順暢，特別針對a2水岸星巴克門市規畫交通專案勤務。圖／吉安警分局提供
花蓮吉安警分局為維持車流順暢，特別針對a2水岸星巴克門市規畫交通專案勤務。圖／吉安警分局提供
花蓮飯店園區裡有搭船遊湖服務，有專人開小船輕鬆賞景，也能從湖泊欣賞童話屋，讓人彷彿置身國外。記者王思慧／攝影
花蓮飯店園區裡有搭船遊湖服務，有專人開小船輕鬆賞景，也能從湖泊欣賞童話屋，讓人彷彿置身國外。記者王思慧／攝影

中秋節 星巴克 連假 花蓮 咖啡

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