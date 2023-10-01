南方澳4年前驚傳斷橋 白茉莉紀念物今揭幕感恩這6人

4年前的今天，宜蘭縣南方澳跨港大橋斷橋事故，造成6名印尼籍和菲律賓籍漁工罹難，為紀念罹難的移工朋友，交通部委託縣政府興建紀念物於今天揭幕，以6朵茉莉花剪影設計的潔白紀念牆，詩詞提「莫逆」二字，傳達台灣人與所有在台打拚移工夥伴，難以割捨的莫逆情誼。

感恩與緬懷，今天在南方澳討海文化館揭幕「南方澳跨港大橋感恩紀念物」，由縣長林姿妙、監委紀惠容、立委陳琬惠、航港局主秘饒智平、勞動部專門委員黃偉誠、縣議員陳玉萍、縣府文化局長黃伴書、勞工處長康立和、蘇澳鎮長李明哲、漁工職業工會秘書長李麗華等人對勞工朋友付出表達敬意。

南方澳跨港大橋於民國108年10月1日發生斷橋，造成6名印尼籍和菲律賓漁工罹難，事發後政府進行新橋興建工程，為了紀念工殤事件及撫平傷痛，交通部航港局委由縣府在南方澳討海文化館設置「南方澳跨港大橋感恩紀念物」。

感恩紀念物分兩部分，主要設計是6朵在印尼與菲律賓代表祝福的茉莉花剪影，設計成潔白的工殤紀念牆，象徵對6位外籍移工的感念與不捨，詩詞「莫逆」二字代表異國情感相契相通；另一部分是設置不同時期跨港大橋的藝術創作，同一個地方可看見兩座不同時期跨港大橋。

林姿妙感謝交通部、台灣港務公司、蘇花公路改善工程處、營造廠商和勞工朋友趕工，新橋於去年底完工，便捷交通再度帶動南方澳經濟繁榮，同時也要感謝所有外籍勞工朋友對這片土地的努力與奉獻。

★南方澳跨大橋沿革

●第一代跨港大橋：南方澳漁港聚落與陸連島之間原無橋梁，蘇澳港興建時設置施工橋梁，民國65年10月30日完成，漁民稱之為「駝背橋」。

●第二代跨港大橋：第一代橋淨高不足，87年6月20日完成第二代大跨距雙叉式單拱橋，大型漁船得以進出南方澳漁港；108年10月1日發生斷橋事故，造成6名漁工罹難及多人輕重傷。