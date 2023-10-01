中秋收假日蘇花路廊車少 公路局估這些路段易塞車

今天是中秋連續假期第3天收假日，花蓮天氣晴時多雲，上午蘇花路廊宜蘭往花蓮車流量為1570輛、花蓮往宜蘭為2962輛，蘇花路廊目前全線順暢，北上每小時交通量維持約500至700輛。公路局預估，今天北上車流量將逾1.1萬輛，包括崇德路段、仁水隧道與中仁隧道等都容易塞車，請用路人注意。

公路局東區養護工程分局表示，在旅行時間方面，崇德至蘇澳北上經台9線蘇花改旅行時間約76分，經台9丁線旅行時間約110分，北上用路人可使用蘇花改路段，以節省旅行時間。

依過往連續假期疏運交通趨勢研判，東區養護工程分局預估，蘇花路廊沿線北上易形成車多壅塞路段包含崇德路段、仁水隧道、蘇花改中仁隧道北口至和平端、觀音谷風隧道、南澳市區、新澳隧道至蘇花改東澳端等，請用路人及早規畫行程避開壅塞路段及時段，並遵守行車秩序循序漸進，切勿刻意放慢車速拉長車距，維持路廊行車順暢。

至於昨天蘇花路廊路況，東區養護工程分局表示，宜蘭往花蓮方向承接6703輛日運量，花蓮往宜蘭方向則有8870輛，在交控中心與警力偕力疏運下，蘇花路廊整體行車狀況順暢。

公路局提醒用路人，行車前請詳加確認車況再上路，進入蘇花改隧道前記得打開大燈，注意沿線電子看版與車道管制燈號訊息；切勿疲勞駕駛，如感到精神不濟建議於適當處所稍作休息或替換駕駛。