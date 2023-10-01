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八斗社區 基隆首個漁村再生
基隆市八斗子漁村保留15間咕咾厝及40間紅磚厝，漁業發達，也保有具特色的漁村文化及海洋環境生態教育場域。八斗社區要打造基隆第一個漁村型態的「農村再生社區」，日前獲審查委員全票通過，市府近日將公告，未來將向水保署爭取活化漁村建設計畫補助。
市府產發處海洋及農漁發展科長蔡馥嚀說，八斗子是漁產重鎮，傳統漁法傳承做得相當好，有不少漁技職人；另因海豹岩、大坪海岸吸引觀光人潮，也成為海洋生態教育場域。產業活動、地景形塑、漁村活化與未來的發展，計畫好且地方積極投入，是出線主因。
漁村早年建築就地取材，使用死掉的珊瑚蓋咕咾厝；紅磚厝於日治時期使用TR磚建成，相當珍貴。八斗里辦、社區發展協會及基隆鳥會去年在百年咕咾厝前為海豹岩模型揭幕，宣示爭取「指定海豹岩為自然紀念物」、「提報八斗子老街為聚落建築群」及「推動大坪海岸為地方級國家重要濕地」3大目標。
八斗社區發展協會理事長黃明和說，如能指定為「聚落建築群」，咕咾厝可成為推廣食魚教育特色廚房，有些可成為八斗子漁村文物館永久館址，加上文創及特色商家進駐，以及原有魚行及八斗子漁村文物館保存文化資產，漁村再生將更具有意義。
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