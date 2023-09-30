基隆第一個漁村通過農村再生社區 八斗社區濃濃漁村味

基隆市八斗子漁村緊臨大坪海岸，因海豹岩吸引很多人來朝聖，漁村尚保留有15間咕咾厝及40間紅磚厝，不僅漁業產業發達，同時也保有極具特色的漁村文化及海洋環境生態教育場域。日前八斗社區獲審查委員全數同意通過，將成為基隆第一個漁村型態的「農村再生社區」。

七堵區瑪東、瑪西、友一社區自民國103年後陸續成為農村再生社區，都是農村型態，市府產發處海洋及農漁發展科長蔡馥嚀表示，待修正委員意見，並經市府確認核定後，會正式公告成為基隆市第四個農村再生社區，未來就能向水保署提出活化漁村相關建設計畫。

蔡馥嚀說，八斗子漁村目前仍是漁產重鎮，漁業產值大，傳統漁法如棒受網、一支釣等傳承也做得相當好，還有不少漁技職人。另因海豹岩、大坪海岸吸引觀光人潮，也成為海洋生態教育很好的場域。因此不管在產業活動、地景形塑、漁村活化與未來的發展，都有很好的計畫與地方投入，是出線主因。

她表示，瑪東、瑪西農村這幾年來都有提出多項活化再造計畫，也辦了相當多活動，對農村產業的串連及打造觀光亮點都很成功。

八斗子靠海，早年建築就地取材使用死掉的珊瑚蓋咕咾厝的居住方式，而紅磚厝則是日據時期使用TR磚建成，都相當珍貴。杜家祠堂保留了杜家祖先移墾八斗子的歷史脈絡，200多年的古厝雖然經歷多次修建已經看不出咕咾厝的外觀，但保留重要的八斗子有形、無形文化資產。

八斗里辦公處、八斗社區發展協會及基隆鳥會，去年在八斗里百年咕咾厝前舉行海豹岩模型揭幕儀式，共同宣示爭取「指定海豹岩為自然紀念物」、「提報八斗子老街為聚落建築群」及「推動大坪海岸為地方級國家重要濕地」三大目標。