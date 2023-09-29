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國中生失依住主恩之家 議長中秋送月餅遇他喊「這句話」哭慘

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
國中生失依住主恩之家，送月餅的議長童子瑋落淚，因為一名國中生說這句話「議長我記得你」。記者游明煌／翻攝
國中生失依住主恩之家，送月餅的議長童子瑋落淚，因為一名國中生說這句話「議長我記得你」。記者游明煌／翻攝

中秋節是月圓人團圓的日子，但是基隆「主恩之家」的一群孩子卻無法享受天倫之樂，多年來安置許多經濟弱勢等失依兒少，每人都有不同的悲傷故事。議長童子瑋今天送月餅時，一名國中生認出他喊說「議長我記得你，我國小拿過你送的粽子」，童子瑋當場落淚，當時天真的小孩，沒想到如今也遇到困難，在此生活著。　

基隆主恩兒童之家，2019年由計志文聖道基金會設立，該基金會多年來安置許多由育幼院、社會處等機構轉介的經濟弱勢等失依兒少，主恩兒童之家是24小時全日的家庭型態兒少服務的家園，所有物資多為自籌，愛心團體會捐贈愛心食物給兒童之家。

牧師徐華強指出，基金會長期關懷貧苦無依、被疏忽遺棄的孩子及青少年，協助他們在生命發展的重要時刻，給予即時扶持和協助。並設立安置獎助學金、以及生活輔導與職業訓練與婚姻指導等親職教育，就是希望讓孩子們健全成長，感受社會溫暖。

今天中秋節是家人們團聚的日子，「主恩之家」的一群孩子卻無法享受天倫之樂，議長童子瑋今天前往主恩之家，致贈柚子與月餅給失依兒童。

但其中一名男孩說「議長我記得你，國小時你送過我粽子」，在與孩子的互動中，童子瑋一度落淚，越發感受到孩子要的不只是單純物資，更需要大家一起關懷及陪伴，他也很驚訝詢問孩子的近況與需求。

童子瑋語帶哽咽說到，今天參訪主恩之家，聽完孩子們的故事真的是會令人鼻酸，在主恩之家辛苦經營下，加上大眾的資源和政府協助，才能讓孩子有好的環境成長茁壯。

牧師徐華強是從小在兒童之家長大，他很能體會孩子的心情，他教導小孩，將來要更懂得回饋社會且「不忘初心」。

童子瑋表示，今天來主恩之家，最大的感觸是這群孩子需要的陪伴與關懷，也很感謝善心人士江小姐，還有牧師徐華強幾乎全天候陪著孩子生活，這裡的孩子與師長就像朋友一樣，今天小朋友也都不寂寞，沒有家人陪伴，卻感受到社會的溫暖。

國中生失依住主恩之家，送月餅的議長童子瑋落淚，因為一名國中生說這句話「議長我記得你」。記者游明煌／翻攝
國中生失依住主恩之家，送月餅的議長童子瑋落淚，因為一名國中生說這句話「議長我記得你」。記者游明煌／翻攝
國中生失依住主恩之家，送月餅的議長童子瑋落淚，因為一名國中生說這句話「議長我記得你」。記者游明煌／翻攝
國中生失依住主恩之家，送月餅的議長童子瑋落淚，因為一名國中生說這句話「議長我記得你」。記者游明煌／翻攝

童子瑋 中秋節 月餅 基隆

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