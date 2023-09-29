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延續百年不中斷 台東土坂「maljeveq五年祭」下月登場

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東達仁鄉今早舉辦記者會，會中宣布土坂部落「maljeveq五年祭」將在10月21日至10月25日舉辦。圖／縣府提供
台東達仁鄉今早舉辦記者會，會中宣布土坂部落「maljeveq五年祭」將在10月21日至10月25日舉辦。圖／縣府提供

台東達仁鄉土坂部落「maljeveq五年祭」距離上次舉辦已經5年，縣長饒慶鈴今天會同三家部落傳統領袖齊宣布，今年祭儀預計在10月21日至10月25日辦理，此次推出祭儀觀禮導覽解說、二日見學之旅及部落生活策展，盼這項百年未曾中斷的傳統祭儀延續至下個百年。

縣府原民處指出，maljeveq五年祭是排灣族最盛大活動，又稱「人神盟約祭」，是項族人為迎接大武山祖靈及神靈探訪而舉行的祭儀，每5年舉辦一次，歷經日本殖民統治及外來宗教，從未中斷。

「刺球儀式」是祭儀的主要核心，會先由巫師祭告，請求神靈祖靈到場，接著由祭司將福球往上空拋，刺球場上的勇士必須用祭竿刺接福球。福球代表祖靈帶來的運勢，每顆福球都需要被化解與祭祀，保存到下一次五年祭。

祭儀活動包括迎神靈、獻祭及刺球等儀式，相關活動預計在10月21至10月25辦理。原民處表示，此次推出祭儀觀禮導覽解說、五年祭二日見學之旅，以及土坂時間部落生活策展。透過相關活動讓社會各界認識排灣族的山林智慧、工藝、狩獵知識與祭祀文化。提醒遊客，祭儀期間進入部落，務必遵守相關禁忌與規範。

「刺球儀式」是祭儀的主要核心，族人今早展演簡化流程。圖／縣府提供
「刺球儀式」是祭儀的主要核心，族人今早展演簡化流程。圖／縣府提供

排灣族 台東 原住民 饒慶鈴

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