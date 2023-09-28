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花蓮4校教師吹冷氣要付錢 教團陳情

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
花蓮縣某所學校冷氣機須教職員付費儲值後，插卡才能使用。圖／陳源豐提供
花蓮縣某所學校冷氣機須教職員付費儲值後，插卡才能使用。圖／陳源豐提供

教師節前夕，花蓮縣教育團體代表昨到縣議會陳情，點名縣內4所國中小學須由教職員分攤辦公場所冷氣電費，非常不合理，「難道縣府單位吹冷氣也要自己付錢？」教育處表示，尊重各校自行運用經費，絕大多數學校反映水電費足夠，若確有不足，也不應該向老師收費，將了解學校經費需求並協助。

花蓮縣教師會理事長陳碧華、總幹事楊金龍，花蓮縣教育產業工會理事長陳源豐等人，昨到縣議會遞交陳情書，呼籲善待老師才是最好的教師節禮物，議會祕書長陳德惠代表接受，縣議員黃馨、胡仁順也到場支持。

陳源豐說，花崗國中、國風國中、自強國中和明義國小都有教職員工須自行分攤冷氣費，每人一年約需負擔1千元，且不只花蓮，屏東、雲林、新竹3縣，及桃園市也一樣，老師也是政府員工，應一視同仁，不該再讓老師在辦公場所吹冷氣還要自行付錢。

陳源豐說，花蓮縣每年編列大把宗教預算，學校水電費卻不夠用，「希望縣府能像對待神明一樣對老師好一點」，就是教師節最好的禮物。

被點名的都是大型學校，其中一所國中表示，班班有冷氣後，縣府連同教育部每年補助電費約170萬元，實際要付超過200萬元，已努力爭取經費補助仍然不足，只好請老師分攤。另一所大校的校長也嘆氣，已努力寫計畫爭取經費就是不夠，才會使用者付費，並鼓勵教職員生節電。

縣府教育處教育設施科長鄒逢益表示，每年度依照各校班級數編列預算支應水電費，班班有冷氣部分，教育部也有一般性補助款，學校可出租閒置空間，租金充作雜支。若是超支，原則由各校自籌，縣府也會參考各校近年使用契約容量及實際需求，在合理範圍內補助。

班班有冷氣 教師節 花蓮

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