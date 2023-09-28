建商索地拆屋 基隆虎仔山住戶抗議

基隆市中山區中山二路虎仔山附近一處私有土地，原有上百承租戶，因土地權轉移，新地主擬進行開發清理產權，近日不少住戶收到法院的拆屋還地執行通知，住戶掛白布條「誓死捍衛居住權」抗議，指地上物補償金過低。議員幫忙發聲，要求提高拆遷費。

市議員宋瑋莉、施偉政、郭美秀近日接獲住戶陳情，住戶表示，他們在當地住幾十年，早年和原地主有簽租賃契約，並取得建築執照。後來土地轉手新地主，一度中斷沒支付租金，但房子是合法蓋的，如今新地主要收回土地，日前有開過協調會，只說一戶地上物給10萬元不等，住戶無法接受。

施偉政說，該土地約有上百住戶，早年有承租契約，新地主突要收回，建商熟諳法律，切割提告手法精細，住戶很多是老人家，建商提供10萬實在少得可憐，希望提高拆遷金，並延緩拆屋還地期限，才符合公平正義。

宋瑋莉表示，近日因地主清理產權，拆遷補償金多數未達共識，住戶拒搬遷要求提高金額，地主向法院提出拆屋還地訴訟。

兆淳開發股份有限公司在牆上貼出公告，表明私人土地資產勿占用，若有侵占或毀損將法辦並求償。兆淳開發向基隆地院提出多起拆屋還地告訴，法院多判決勝訴，要求占用人須拆屋還地。