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颱風摧毀海底生態 台東復育硨磲貝 101顆剩47顆存活

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
海葵颱風月初台東登陸，縣府3年前復育101顆保育類「硨磲貝」，只剩下47顆存活。記者尤聰光／攝影
海葵颱風月初台東登陸，縣府3年前復育101顆保育類「硨磲貝」，只剩下47顆存活。記者尤聰光／攝影

海葵颱風月初台東登陸，不僅陸地受災，海底生態也遭殃，著名的富山漁業資源保護區，保育志工颱風後下水觀察發現，3年前復育101顆保育類「硨磲貝」，只剩下47顆存活；縣府表示，主要受土石流泥沙淹沒，導致硨磲貝死亡。

台東縣府3年前在富山漁業資源保護區復育101顆保育類硨磲貝，歷經3個颱風後，保育志工日前水下觀察，發現硨磲貝被大量泥沙覆蓋，很多死亡，潮間帶沙灘許多變泥土，大量土石流沖進保育區，成生態殺手。

保育志工指出，前年放流的硨磲貝存活率高達9成，且最大漲到30餘公分，原本期待今年夏天後有機會看到硨磲貝產卵，如今看到硨磲貝大量死亡，令人難過。

縣府農業處漁業科長陳文泰說，杜蘇芮、蘇拉及海葵颱風接連影響，豐沛雨水沖刷山區土石流入海中，土石流泥沙將富山漁業資源保護區的硨磲貝淹沒死亡，統計目前只剩47顆存活，將盡速請澎湖水試所與海洋委員會合作，放流更多硨磲貝。

「硨磲貝」被列為國際華盛頓公約保育物種，過去因人為採捕造成數量減少，台灣目前除澎湖縣進行復育，台東縣前年也開始復育，復育地區包括綠島及富山漁業資源保護區等二處。

海葵颱風 保護區 土石流

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