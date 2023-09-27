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宜蘭第七所非營利幼兒園揭牌 位於市區邊界重環境教育

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
幼兒園建築設計以本土、自然、易維護為主要考量，教學空間南北坐向，避免日曬，牆面採圓角造型加強安全性。圖／縣府提供
幼兒園建築設計以本土、自然、易維護為主要考量，教學空間南北坐向，避免日曬，牆面採圓角造型加強安全性。圖／縣府提供

宜蘭縣第7所非營利幼兒園「育才幼兒園」今年開幕，共收61人，包含2歲專班32人與3歲到國小前29人。育才幼兒園位於宜蘭市郊靠近員山鄉，建築設計主打本土、自然，保留既有喬木，校內設有生態淺溝，幼兒園課程也特別重視食農與環境教育。

縣府今天舉辦育才幼兒園揭牌儀式，縣長林姿妙表示，宜蘭市區人口密集，市民對幼兒園的需求高，遂從2019年底就向教育部爭取興建幼兒園經費，共4500萬元，經過4年時間終於完工開學。

新完工的育才幼兒園位於育才國小內操場旁，縣府教育處指出，幼兒園建築設計以本土、自然、易維護為主要考量，教學空間南北坐向，避免日曬，牆面採圓角造型加強安全性；靠近國小操場側設有生態淺溝，流向生態池。幼兒園課程與環境結合，重視食農教育、生態教育，此次揭牌恰逢秋收，學童用在地稻穀製作紀念品送給現場嘉賓。

園長黃之昱表示，園內4班分別為2歲幼幼班、3歲至國小前班。由於是第一年開園，2歲孩童較多，便招2班32人，3歲至國小前班則招到29人，分為16人小班（3歲）與13人大班（4到5歲）；明年招生數量估計會恢復正常，變為2歲幼幼班1班16人、3歲至國小前班3班72人，共招88人。

黃之昱指出，目前校內學生多來自學校周邊或員山鄉，根據非營利幼兒園規定，第一胎每月學費為2000元，第二胎1000元，第三胎以上免費，校內約有3分之1左右無須繳學費；校內教職員工含園長共12人，剛開學時較繁忙，現在已逐漸取得平衡，也符合師生比規定，明年招生數量正常化後，可能會加聘行政人員1名。

育才非營利幼兒園共收61人，包含2歲專班32人與3歲到國小前29人。圖／縣府提供
育才非營利幼兒園共收61人，包含2歲專班32人與3歲到國小前29人。圖／縣府提供
宜蘭縣第7所非營利幼兒園「育才幼兒園」今年開幕，縣長林姿妙表示，宜蘭市區人口密集，市民對幼兒園的需求高，4年前向教育部爭取經費興建，今年終於完工。圖／縣府提供
宜蘭縣第7所非營利幼兒園「育才幼兒園」今年開幕，縣長林姿妙表示，宜蘭市區人口密集，市民對幼兒園的需求高，4年前向教育部爭取經費興建，今年終於完工。圖／縣府提供

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