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宜蘭勁好TOP10好食好物出爐 膽肝融入肉排奪獎令人驚豔

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭力麗威斯汀度假酒店研發「火龍果鳳梨堡」，勇奪飯店組金質獎，火龍果汁調製粉色造型漢堡，內層是宜蘭膽肝融合的牛肉排，絕妙美味讓評審驚豔。記者戴永華／攝影
宜蘭力麗威斯汀度假酒店研發「火龍果鳳梨堡」，勇奪飯店組金質獎，火龍果汁調製粉色造型漢堡，內層是宜蘭膽肝融合的牛肉排，絕妙美味讓評審驚豔。記者戴永華／攝影

宜蘭勁好TOP10的好食、好物及網路人氣得獎名單出爐，從169件參選美食及商品中，選出60件，今天由縣長林姿妙及國際星級名廚江振誠頒發獎勵給店家，江振誠表示，很期待這樣的評選，欣喜見到店家不斷創新進步，讓旅人走進宜蘭城市感受到幸福感。

這次選出各組十大好食共23件獲獎、各組十大好物商品及農產品共19件獲獎，另有網路票選人氣獎共18件；特別是，許多新創美食融入在地傳統食材讓評審驚豔，例如飯店組金質獎「火龍果鳳梨堡」，力麗威斯汀度假酒店主廚採用火龍果汁調麵粉，製出粉色火龍果造型漢堡，內層以宜蘭名產粉嫩的膽肝融合牛肉排，夾鳳梨片及生菜等，一口咬下，膽肝肉排香氣帶著水果酸甜，絕妙好滋味。

銀質獎「龍蝦海鮮米粉湯」，由礁溪寒沐酒店主廚採用大尾龍蝦、小卷、鮮蝦、蛤蜊等海鮮下去熬煮，鮮甜美味沒話講；至於餐館組「威靈頓熟成里肌肉金棗風味」，由藏酒酒莊主廚把特色農產金棗加入里肌肉，口味清爽，也是受評審肯定的美味組合。

文創商品組的錦慧手工皂坊「蔥米滿分100」創意商品，使用宜蘭在地小農碾米後留下的米糠，加以運用入皂，呈現米粒形狀的米糠皂，發揮小農食材剩餘價值；至於星源茶園的茶香午安枕與茶米冰淇淋，也分別在文創商品組及農漁特產組獲選。

這次報名初審後共169個店家參與角逐，分成民眾網路投票及專家評選第二階段決選，縣府邀請國際名廚江振誠、宜蘭縣觀光協會理事長王文新、旅館商業同業公會理事長張芳鳴及新東陽集團料理長楊勝閔、知名餐廳主廚楊定勝、陳信瑋及精品業公關媒體行銷經理鄭沂珊及縣府主管組成評審團，由江振誠擔任評委召集人。

「宜蘭勁好TOP10好食·好物」獲選商家名單及介紹都在官方臉書，宜蘭勁好Top10好食好物好所在網站。

宜蘭勁好TOP10的餐廳組獲獎者。記者戴永華／攝影
宜蘭勁好TOP10的餐廳組獲獎者。記者戴永華／攝影
宜蘭勁好TOP10好食好物出爐，獲獲金質獎的「火龍果鳳梨堡」，把膽肝融入肉排，讓人驚豔。記者戴永華／攝影
宜蘭勁好TOP10好食好物出爐，獲獲金質獎的「火龍果鳳梨堡」，把膽肝融入肉排，讓人驚豔。記者戴永華／攝影
銀質獎「龍蝦海鮮米粉湯」，由礁溪寒沐酒店主廚採用大尾龍蝦、小卷、鮮蝦、蛤蜊等海鮮下去熬煮，鮮甜美味沒話講。記者戴永華／攝影
銀質獎「龍蝦海鮮米粉湯」，由礁溪寒沐酒店主廚採用大尾龍蝦、小卷、鮮蝦、蛤蜊等海鮮下去熬煮，鮮甜美味沒話講。記者戴永華／攝影
「蔥米滿分100」創意商品，使用宜蘭在地小農碾米後留下的米糠，加以運用入皂，發揮小農食材剩餘價值。記者戴永華／攝影
「蔥米滿分100」創意商品，使用宜蘭在地小農碾米後留下的米糠，加以運用入皂，發揮小農食材剩餘價值。記者戴永華／攝影
餐館組的「威靈頓熟成里肌肉金棗風味」，由藏酒酒莊主廚把特色農產金棗加入里肌肉，口味清爽，也是受評審肯定的美味組合。記者戴永華／攝影
餐館組的「威靈頓熟成里肌肉金棗風味」，由藏酒酒莊主廚把特色農產金棗加入里肌肉，口味清爽，也是受評審肯定的美味組合。記者戴永華／攝影
宜蘭力麗威斯汀度假酒店研發「火龍果鳳梨堡」，勇奪十大美食飯店組金質獎，主廚上台接受縣長林姿妙與名廚江振誠表揚。記者戴永華／攝影
宜蘭力麗威斯汀度假酒店研發「火龍果鳳梨堡」，勇奪十大美食飯店組金質獎，主廚上台接受縣長林姿妙與名廚江振誠表揚。記者戴永華／攝影
宜蘭勁好TOP10的美食組獲獎者。記者戴永華／攝影
宜蘭勁好TOP10的美食組獲獎者。記者戴永華／攝影

宜蘭 江振誠 火龍果

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