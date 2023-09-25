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礁溪中秋民俗盪鞦韆踢鈴鐺今天試盪 挑戰膽量拿獎金

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
傳承133年歷史的中秋節盪鞦韆、踢鈴鐺，是礁溪鄉具代表性的民俗慶典競技，比賽時踢到鈴鐺才算數。圖／礁溪鄉公所提供
傳承133年歷史的中秋節盪鞦韆、踢鈴鐺，是礁溪鄉具代表性的民俗慶典競技，比賽時踢到鈴鐺才算數。圖／礁溪鄉公所提供

傳承133年歷史的中秋節盪鞦韆、踢鈴鐺，是礁溪代表性的民俗慶典競技，鞦韆架已搭建完成，礁溪鄉公所今天邀請去年冠軍選手曾上泰及季軍蔡政穎試盪，向礁溪國小學生分享盪鞦韆訣竅。

鄉長張永德指出，礁溪盪鞦韆競賽是在鞦韆架的前方，豎立一根帶有青竹葉的竹篙，以紅線綁成下垂的弧度，篙頂掛著銅鈴，選手要伸足踢響高懸的鈴鐺，並由裁判敲響銅鑼，才算成功踢中一次。

懸掛銅鈴的高度，在預賽時為6.8公尺，決賽時為7.3公尺，限時踢中次數最多者優勝，冠軍選手可獲得3萬獎金。

去年冠軍曾上泰說，盪鞦韆的訣竅在於腰力、膽量、施力點和平衡感，選手站在鞦韆架上，輔助員助盪放手後，如何於正確的時間點施力，是重要關鍵。許多選手雖能盪至6.8公尺高度，但伸足踢銅鈴時因為緊張而身體扭曲歪斜，失去平衡感，因此膽識也相當重要，賽前需要好好鍛練，才能應付來回擺盪所需體力與腳上頭下的勇氣。

比賽分成公開男子組與女子組、挑戰組有青壯組與長青組、體驗組，張永德強調，今年盪鞦韆比賽競爭激烈，活動當晚有大匯舞，也邀請蘭陽戲劇團到現場演出-海神天后-林默娘，市集好吃好玩，歡迎9月29日中秋節當晚來礁溪國小歡度中秋、歡盪中秋。

傳承133年歷史的中秋節盪鞦韆、踢鈴鐺，是礁溪鄉具代表性的民俗慶典競技，鄉公所做足了安全防護工作。圖／礁溪鄉公所提供
傳承133年歷史的中秋節盪鞦韆、踢鈴鐺，是礁溪鄉具代表性的民俗慶典競技，鄉公所做足了安全防護工作。圖／礁溪鄉公所提供
傳承133年歷史的中秋節盪鞦韆、踢鈴鐺，是礁溪鄉具代表性的民俗慶典立耳天開放試盪。圖／礁溪鄉公所提供
傳承133年歷史的中秋節盪鞦韆、踢鈴鐺，是礁溪鄉具代表性的民俗慶典立耳天開放試盪。圖／礁溪鄉公所提供
傳承133年歷史的中秋節盪鞦韆、踢鈴鐺，是礁溪鄉具代表性的民俗慶典競技，國小學生到場了解其中的訣竅。圖／礁溪鄉公所提供
傳承133年歷史的中秋節盪鞦韆、踢鈴鐺，是礁溪鄉具代表性的民俗慶典競技，國小學生到場了解其中的訣竅。圖／礁溪鄉公所提供
傳承133年歷史的中秋節盪鞦韆、踢鈴鐺，是礁溪鄉具代表性的民俗慶典競技，今天開放試盪。圖／礁溪鄉公所提供
傳承133年歷史的中秋節盪鞦韆、踢鈴鐺，是礁溪鄉具代表性的民俗慶典競技，今天開放試盪。圖／礁溪鄉公所提供
傳承133年歷史的中秋節盪鞦韆、踢鈴鐺，是礁溪鄉具代表性的民俗慶典競技，今天開放試盪。圖／礁溪鄉公所提供
傳承133年歷史的中秋節盪鞦韆、踢鈴鐺，是礁溪鄉具代表性的民俗慶典競技，今天開放試盪。圖／礁溪鄉公所提供

中秋節 小學生 鄉長

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