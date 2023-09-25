礁溪中秋民俗盪鞦韆踢鈴鐺今天試盪 挑戰膽量拿獎金

傳承133年歷史的中秋節盪鞦韆、踢鈴鐺，是礁溪代表性的民俗慶典競技，鞦韆架已搭建完成，礁溪鄉公所今天邀請去年冠軍選手曾上泰及季軍蔡政穎試盪，向礁溪國小學生分享盪鞦韆訣竅。

鄉長張永德指出，礁溪盪鞦韆競賽是在鞦韆架的前方，豎立一根帶有青竹葉的竹篙，以紅線綁成下垂的弧度，篙頂掛著銅鈴，選手要伸足踢響高懸的鈴鐺，並由裁判敲響銅鑼，才算成功踢中一次。

懸掛銅鈴的高度，在預賽時為6.8公尺，決賽時為7.3公尺，限時踢中次數最多者優勝，冠軍選手可獲得3萬獎金。

去年冠軍曾上泰說，盪鞦韆的訣竅在於腰力、膽量、施力點和平衡感，選手站在鞦韆架上，輔助員助盪放手後，如何於正確的時間點施力，是重要關鍵。許多選手雖能盪至6.8公尺高度，但伸足踢銅鈴時因為緊張而身體扭曲歪斜，失去平衡感，因此膽識也相當重要，賽前需要好好鍛練，才能應付來回擺盪所需體力與腳上頭下的勇氣。