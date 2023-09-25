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台東伯朗大道常有電動車摔落田 慢車條例仍卡住

中央社／ 台東縣25日電
台東池上知名景點伯朗大道，兩旁稻田阡陌縱橫，騎乘電動車是最佳代步工具，但頻發生摔車意外，24日有馬來西亞遊客疑似操作不當，電動車摔進稻田裡，乘客擦傷幸無大礙。（民眾提供） 中央社
台東池上知名景點伯朗大道，兩旁稻田阡陌縱橫，騎乘電動車是最佳代步工具，但頻發生摔車意外，24日有馬來西亞遊客疑似操作不當，電動車摔進稻田裡，乘客擦傷幸無大礙。（民眾提供） 中央社

台東伯朗大道頻發生電動車意外，昨天有馬來西亞遊客疑操作不當摔進田裡，乘客擦傷幸無大礙。台東縣府2021年曾訂出「慢車管理自治條例」草案，但現今仍在溝通協調未上路。

台東池上知名景點伯朗大道兩旁稻田阡陌縱橫，騎乘電動車是最佳代步工具，但因電動車引發的事故不少，大部分是遊客操作不當引起；電動車摔進田間，使農作物受損，也為當地農民帶來困擾。

業者及當地居民希望電動車管理能有規範可依據，乘客能納入保險。不過，由於3輪以上電動車款式五花八門，車體多半是未經認證的拼裝車。張姓業者說，就算為乘客投保旅行平安險，一旦發生事故時，往往因「車體未合法」與保險公司衍生理賠爭議。

台東縣府2021年3月訂出「慢車管理自治條例」草案，規範3輪以上的慢車車體規格、並制定時間、路段運行。但少數民眾持反對意見，讓慢車條例遲遲未能上路。

台東縣政府交通及觀光發展處表示，電動車的規範一直有跟業者溝通協調，也曾向議會提案過，不過現今還有許多問題需要解決，會再持續與業者溝通協調。

台東池上知名景點伯朗大道因電動車所引發的事故不少，大部分都是遊客操作不當所引起；電動車摔進田間，使農作物受損，也為當地農民帶來困擾。（民眾提供） 中央社
台東池上知名景點伯朗大道因電動車所引發的事故不少，大部分都是遊客操作不當所引起；電動車摔進田間，使農作物受損，也為當地農民帶來困擾。（民眾提供） 中央社

台東 伯朗大道 電動車

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