台北圓桌扶輪社友登島 前進基隆嶼撿回39袋海洋廢棄物

台北圓桌扶輪社成員今天搭船到基隆嶼淨灘，眾人在艷陽下，從海岸回收39大袋海洋廢棄物。扶輪社長李珮瑜說，身體力行投入淨灘，讓社員更加意識到海洋保育的重要性，希望能有更多扶輪社員和民眾投入守護海洋行列。

基隆市天行者慈善協會、基隆區漁會和萬豪船隊，規畫舉辦「基隆嶼登島觀光遊憩及環境資源保育」活動，今天帶領台北圓桌扶輪社44名社友登島，認識基隆嶼島上及周邊海洋生態環境，同時一起淨灘，建立海洋保育觀念與共識。

天行者慈善協會理事長李昌萬說，基隆嶼活動內容包含基隆周邊海域導覽解說、基隆嶼島上生態環境教育解說及海岸淨灘，過程中也會提及鯨豚與海龜救援的程序流程，眾人並為前天在八里擱淺的小抹香鯨打氣，希望在基隆海之生鯨豚復健站志工照護下康復，回到海洋。

基隆區漁會理事長簡建輝表示，民眾想要居住在健康的地球，就必須先要有健康的海洋，區漁會未來會持續與天行者慈善協會及環保團體合作，一起來守護海洋。