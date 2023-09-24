宜蘭調查伏流水當「備援」避免新城溪斷流危害魚蝦生態

極端氣候造成雨水分配不均，東部河川急促留不住地表水，宜蘭縣原本生態資源豐富的新城溪出現「斷流」，魚蝦蟹死在缺水的河岸。有鑑於地表水不穩定，縣政府決定調查開發「伏流水」，以新城溪做嘗試，部分農田灌溉可以引用伏流水，不致因人為圍水搶水，影響環境生態。

縣政府水利資源處表示，「伏流水」是存在於地表淺層砂礫間隙中常流動的水，當地表水入滲時，經過砂礫層過濾，所以伏流水源潔淨，相較其他水資源開發，具環境影響低、單價低、施工迅速且效益顯著等優勢，近年已慢慢從備援轉常態使用，且水位回升速率快，不影響周邊地下水取用。

水利署從2012年起開發高屏溪伏流水，對穩定供水效果顯著，今年伏流水量每日139萬噸，2026年可以達到168萬噸，相當於全台每日用水量的13％。

宜蘭縣蘇澳鎮新城溪的水質清澈，強調生態環教的宜蘭綠色博覽會活動就在此舉辦，新城溪上游山區的累積雨量全國名列前茅，但近年來極端氣候下，沒有颱風等雨水補充，今年3月新城溪中下游出現斷流，4、5月斷流範圍往上游逼近武荖坑橋，台灣石賓、台灣吻鰕虎、苦花、溪哥、毛蟹等慘死在乾枯河道，有些洄游魚蝦游到一半遇斷流，困死淺灘，本地魚蝦游往低窪處躲避，水量無法恢復，也逃不過死亡命運。